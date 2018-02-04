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    Тотти: «Пока не вижу себя в роли тренера»

    Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал о планах на будущее. Игрок принимает участие в «Кубке легенд» в Москве.

    – Вы собираетесь работать тренером и кого видите наставником сборной Италии?

    – Я пока не вижу себя в роли тренера. А что касается сборной – у нас есть много кандидатов и сейчас выберут кого-то достойного.

    – В России вас очень любят. Как вы относитесь к нашим болельщикам?

    – Это было здорово, очень эмоциональный момент. Видеть, что люди из другой части света болеют за тебя – очень приятно.

    – Поделитесь впечатлениями от Кубка Легенд и вы хотели бы, чтобы эти соревнования стали международными?

    – Это очень интересный турнир. Объединить всех лучших игроков в одном месте было бы очень здорово.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2018 16:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 4 февраля 2018, 19:35

      Тотти красавчик

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