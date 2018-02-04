Тотти: «Пока не вижу себя в роли тренера»

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал о планах на будущее. Игрок принимает участие в «Кубке легенд» в Москве.
– Вы собираетесь работать тренером и кого видите наставником сборной Италии?
– Я пока не вижу себя в роли тренера. А что касается сборной – у нас есть много кандидатов и сейчас выберут кого-то достойного.
– В России вас очень любят. Как вы относитесь к нашим болельщикам?
– Это было здорово, очень эмоциональный момент. Видеть, что люди из другой части света болеют за тебя – очень приятно.
– Поделитесь впечатлениями от Кубка Легенд и вы хотели бы, чтобы эти соревнования стали международными?
– Это очень интересный турнир. Объединить всех лучших игроков в одном месте было бы очень здорово.
Источник: «Спорт-Экспресс»