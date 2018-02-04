«Ливерпуль» может летом подписать Уилшира

С Хендерсоном - центр сборной Англии
«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Арсенала» Джека Уилшира во время летнего трансферного окна.
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп ищет замену хавбеку Эмре Джану, который собирается покинуть команду по истечении контракта летом и перейти в «Ювентус». Контракт Уилшира с «канонирами» также истекает летом и пока еще не продлен.
Ожидается, что условия контракта «Арсенала» с англичанином будут пересмотрены из-за частых травм игрока. Однако Клопп может предложить Уилширу продолжить карьеру в «Ливерпуле» на тех же условиях, что прописаны в его текущем соглашении, если он придет в мерсисайдский клуб свободным агентом.