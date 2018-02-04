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«Ливерпуль» может летом подписать Уилшира

4 февраля 2018, 15:53
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«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Арсенала» Джека Уилшира во время летнего трансферного окна.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп ищет замену хавбеку Эмре Джану, который собирается покинуть команду по истечении контракта летом и перейти в «Ювентус». Контракт Уилшира с «канонирами» также истекает летом и пока еще не продлен.

Ожидается, что условия контракта «Арсенала» с англичанином будут пересмотрены из-за частых травм игрока. Однако Клопп может предложить Уилширу продолжить карьеру в «Ливерпуле» на тех же условиях, что прописаны в его текущем соглашении, если он придет в мерсисайдский клуб свободным агентом.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Арсенал Ливерпуль Уилшир Джек
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