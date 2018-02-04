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    Бабурин: «Кришито в следующий жизни хочет быть вратарем»

    Голкипер «Зенита» Егор Бабурин заявил, что защитник Доменико Кришито мечтает в следующей жизни стать вратарем.

    На данный момент петербургский клуб проводит сбор в Турции.

    – Полевые игроки на сборах завидуют вратарям, которые бегают меньше?

    – Знаете, как Кришито любит говорить по этому поводу? «В следующей жизни я хочу быть вратарем». Но это только со стороны кажется, что нам легче. Может, кстати, как-нибудь стоит пригласить Миммо на свою тренировку? Уверен, тренеры что-нибудь для него обязательно придумают, после чего он вряд ли так будет говорить.

    А если серьезно, у голкиперов своя работа и свои нагрузки. В тренажерном же зале мы вкалываем абсолютно на равных. В целом тренировочный процесс строится таким образом, чтобы, с одной стороны, набрать кондиции, а с другой, не было травм и усталости.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.02.2018 01:41
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