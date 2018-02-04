Бабурин: «Кришито в следующий жизни хочет быть вратарем»

Голкипер «Зенита» Егор Бабурин заявил, что защитник Доменико Кришито мечтает в следующей жизни стать вратарем.

На данный момент петербургский клуб проводит сбор в Турции.

– Полевые игроки на сборах завидуют вратарям, которые бегают меньше?

– Знаете, как Кришито любит говорить по этому поводу? «В следующей жизни я хочу быть вратарем». Но это только со стороны кажется, что нам легче. Может, кстати, как-нибудь стоит пригласить Миммо на свою тренировку? Уверен, тренеры что-нибудь для него обязательно придумают, после чего он вряд ли так будет говорить.

А если серьезно, у голкиперов своя работа и свои нагрузки. В тренажерном же зале мы вкалываем абсолютно на равных. В целом тренировочный процесс строится таким образом, чтобы, с одной стороны, набрать кондиции, а с другой, не было травм и усталости.