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    Клопп: «Каррагер сказал, что ван Дейку нужно похудеть? Ему бы самому скинуть немного веса»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вступился за защитника Вирджила ван Дейка. Ранее экс-игрок красных Джейми Каррагер посоветовал голландцу похудеть.

    «Каррагер сказал, что ван Дейку нужно похудеть? Ему бы самому скинуть немного веса.

    У ван Дейка нет проблем. Быть в форме – значит, иметь объемные мышцы. У нас лучший отдел питания. Ко мне никто не приходил и не критиковал», – сказал Клопп.

    «Ливерпуль» заплатил за ван Дейка 85 миллионов евро. Голландец стал самым дорогим защитником в истории.

    Источник: Goal.com

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    03.02.2018 10:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 3 февраля 2018, 18:44

      Да Каррагеру можно теперь хоть зажиреть, какая разница)

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 февраля 2018, 11:39

      ему то зачем ? он щас может иметь вес какой угодно)

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