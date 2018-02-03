Клопп: «Каррагер сказал, что ван Дейку нужно похудеть? Ему бы самому скинуть немного веса»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вступился за защитника Вирджила ван Дейка. Ранее экс-игрок красных Джейми Каррагер посоветовал голландцу похудеть.

«Каррагер сказал, что ван Дейку нужно похудеть? Ему бы самому скинуть немного веса.

У ван Дейка нет проблем. Быть в форме – значит, иметь объемные мышцы. У нас лучший отдел питания. Ко мне никто не приходил и не критиковал», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» заплатил за ван Дейка 85 миллионов евро. Голландец стал самым дорогим защитником в истории.