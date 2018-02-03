Быстров – о долгах в «Тосно»: «Команда решила, что завтра пропустим товарищескую игру»

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров полчеркнул, что завтра команда не выйдет на товарищеский матч с курским «Авангардом».
Напомним, ранее сообщалось, что футболисты «Тосно» с октября 2017 года не получают заработную плату.
– Правда, что команда начинает бастовать?
– Есть такая ситуация. Ждем разрешения, ждем позиции руководства клуба.
– Пока не тренируетесь?
– Команда приняла решение, что завтра пропустим товарищескую игру. Как-то так…
– Насколько серьезные задолженности?
– Они есть. Какая разница в данном случае? Нет смысла озвучивать. Раз мы решили не выходить на игру, значит, у нас на то имеются веские основания. Мы же не просто так бойкотируем.
– А как реагирует клуб?
– Хотелось бы сейчас услышать от клуба более понятную позицию. Сами понимаете, раз до такого сейчас дошло, то…
– Если и завтра не будет никаких новостей от руководства клуба, то и в дальнейшем тренироваться не будете?
– Да.