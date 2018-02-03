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  • Быстров – о долгах в «Тосно»: «Команда решила, что завтра пропустим товарищескую игру»

Быстров – о долгах в «Тосно»: «Команда решила, что завтра пропустим товарищескую игру»

3 февраля 2018, 01:02
7

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров полчеркнул, что завтра команда не выйдет на товарищеский матч с курским «Авангардом».

Напомним, ранее сообщалось, что футболисты «Тосно» с октября 2017 года не получают заработную плату.

– Правда, что команда начинает бастовать?

– Есть такая ситуация. Ждем разрешения, ждем позиции руководства клуба.

– Пока не тренируетесь?

– Команда приняла решение, что завтра пропустим товарищескую игру. Как-то так…

– Насколько серьезные задолженности?

– Они есть. Какая разница в данном случае? Нет смысла озвучивать. Раз мы решили не выходить на игру, значит, у нас на то имеются веские основания. Мы же не просто так бойкотируем.

– А как реагирует клуб?

– Хотелось бы сейчас услышать от клуба более понятную позицию. Сами понимаете, раз до такого сейчас дошло, то…

– Если и завтра не будет никаких новостей от руководства клуба, то и в дальнейшем тренироваться не будете?

– Да.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Быстров Владимир
Комментарии (7)
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кузнецов артем
1517609771
Конечно правильно,что бойкотируете. Но хотелось бы отметить, что руководство берет в команду безперспективного Быстрова. зачем спрашивается с такой фин ситуацией он им. На продаже Маркова надо было больше денег заработать. Куда ушли деньги с продажи, ибо залдолженность с октября а трансферы с января
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APchelov
1517609827
Какой-то неправильный бойкот. Глупо терять кондиции. Можно подумать, им не хотят платить. Финансовые проблемы в Тосно не сегодня появились.
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КЭТиК
1517628849
Быстров может и без зарплаты играть в отличии от остальных
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Spartak 777
1517633727
Ну вот Володьке то точно деньги нужнее всех ...дома дети небось голодают , хлеба просят
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Taps
1517641932
Вот и развалили "Тосно". А надежды на вторую команду были.
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Ruryu
1517644481
Заявление в инспекцию труда,напишите.. в прокуратуру.. при бойкоте,скорее всего,кинут копейки и кучу обещаний... и доиграют за бесплатно...
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ЖОРРО
1517652359
Жаль что так всё плохо в Тосно....
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