Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Быстров – о долгах в «Тосно»: «Команда решила, что завтра пропустим товарищескую игру»

    Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров полчеркнул, что завтра команда не выйдет на товарищеский матч с курским «Авангардом».

    Напомним, ранее сообщалось, что футболисты «Тосно» с октября 2017 года не получают заработную плату.

    – Правда, что команда начинает бастовать?

    – Есть такая ситуация. Ждем разрешения, ждем позиции руководства клуба.

    – Пока не тренируетесь?

    – Команда приняла решение, что завтра пропустим товарищескую игру. Как-то так…

    – Насколько серьезные задолженности?

    – Они есть. Какая разница в данном случае? Нет смысла озвучивать. Раз мы решили не выходить на игру, значит, у нас на то имеются веские основания. Мы же не просто так бойкотируем.

    – А как реагирует клуб?

    – Хотелось бы сейчас услышать от клуба более понятную позицию. Сами понимаете, раз до такого сейчас дошло, то…

    – Если и завтра не будет никаких новостей от руководства клуба, то и в дальнейшем тренироваться не будете?

    – Да.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2018 01:02
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 февраля 2018, 13:05

      Жаль что так всё плохо в Тосно....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 3 февраля 2018, 10:54

      Заявление в инспекцию труда,напишите.. в прокуратуру.. при бойкоте,скорее всего,кинут копейки и кучу обещаний... и доиграют за бесплатно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 3 февраля 2018, 10:12

      Вот и развалили "Тосно".
      А надежды на вторую команду были.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 3 февраля 2018, 07:55

      Ну вот Володьке то точно деньги нужнее всех ...дома дети небось голодают , хлеба просят

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 3 февраля 2018, 06:34

      Быстров может и без зарплаты играть в отличии от остальных

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 февраля 2018, 01:17

      Какой-то неправильный бойкот. Глупо терять кондиции. Можно подумать, им не хотят платить. Финансовые проблемы в Тосно не сегодня появились.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 февраля 2018, 01:16

      Конечно правильно,что бойкотируете. Но хотелось бы отметить, что руководство берет в команду безперспективного Быстрова. зачем спрашивается с такой фин ситуацией он им. На продаже Маркова надо было больше денег заработать. Куда ушли деньги с продажи, ибо залдолженность с октября а трансферы с января

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11