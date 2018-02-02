Путин с вертолета осмотрел стадион «Ростов Арена»

Смотрел где ещё можно украсть??
Президент России Владимир Путин проинспектировал уже сданный объект к чемпионату мира-2018. Речь идет о ростовском стадионе «Ростов Арена».
«Глава государства заслушал доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева о степени готовности стадиона и инфраструктуры, а также о перспективах превращения этой территории в спортивно-оздоровительный кластер.
Помимо стадиона «Ростов Арена» в единый спортивный кластер входят гребной канал и акватория для водных видов спорта, ледовый и гандбольный комплексы, конноспортивная школа.
Планируется, что в дальнейшем использовать объекты смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители, в том числе студенты и школьники», – сообщает пресс-служба президента.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.
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— Президент России (@KremlinRussia) 1 февраля 2018 г.