Путин с вертолета осмотрел стадион «Ростов Арена»

Президент России Владимир Путин проинспектировал уже сданный объект к чемпионату мира-2018. Речь идет о ростовском стадионе «Ростов Арена».

«Глава государства заслушал доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева о степени готовности стадиона и инфраструктуры, а также о перспективах превращения этой территории в спортивно-оздоровительный кластер.

Помимо стадиона «Ростов Арена» в единый спортивный кластер входят гребной канал и акватория для водных видов спорта, ледовый и гандбольный комплексы, конноспортивная школа.

Планируется, что в дальнейшем использовать объекты смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители, в том числе студенты и школьники», – сообщает пресс-служба президента.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.