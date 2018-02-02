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    Путин с вертолета осмотрел стадион «Ростов Арена»

    Президент России Владимир Путин проинспектировал уже сданный объект к чемпионату мира-2018. Речь идет о ростовском стадионе «Ростов Арена».

    «Глава государства заслушал доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева о степени готовности стадиона и инфраструктуры, а также о перспективах превращения этой территории в спортивно-оздоровительный кластер.

    Помимо стадиона «Ростов Арена» в единый спортивный кластер входят гребной канал и акватория для водных видов спорта, ледовый и гандбольный комплексы, конноспортивная школа.

    Планируется, что в дальнейшем использовать объекты смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители, в том числе студенты и школьники», – сообщает пресс-служба президента.

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Kremlin.ru

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    02.02.2018 01:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 2 февраля 2018, 12:39

      Смотрел где ещё можно украсть??

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15

      tuborg6767 2 февраля 2018, 08:48

      Ура Царю!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 февраля 2018, 07:49

      Путин то где?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 2 февраля 2018, 02:16

      тент с фотографией планируемого стадиона натянули на строительные леса,и показывают царю с вертушки,ближе боятся показать.Там вполне вероятно и каркас еще не доделан

      6
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > Недовольный 2 февраля 2018, 07:50

      Всё там доделано!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Недовольный 2 февраля 2018, 07:51

      Недовольный - вот же майданутое чудовище)))видео посмотри со стадиона)))

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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > Недовольный 2 февраля 2018, 12:27

      Недовольный,а ты там был?Бред всякий пишешь!

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Недовольный 2 февраля 2018, 13:36

      Это ты остался не доделан.Мама не хотела,папа не старался...

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > Недовольный 3 февраля 2018, 14:13

      Стадион достроен, просто подъезды к нему не доделаны. Грязищщи вокруг шоп*здец!! Потому и с вертолета

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 2 февраля 2018, 01:28

      Где-то я уже слышал о дальнейшем использовании объектов :)

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