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    Украина отказалась от билетов и аккредитаций на чемпионат мира-2018

    Федерация футбола Украины официально уведомила общественность, что отказалась от предназначавшихся для граждан страны билетов на игры чемпионата мира-2018. Также на соревновании не будет украинских журналистов.

    «Федерация футбола Украины официально подтверждает, что не будет проводить аккредитацию журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу.

    Также ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018», – заявила федерация.

    Напомним, что Украина считает Россию военным агрессором.

    Источник: ФФУ

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    01.02.2018 21:13
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +18

      макс999 3 марта 2018, 18:51

      придурки

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 5 февраля 2018, 06:51

      Да ладно....Знаем мы вас,хохлов...
      Подглядывать то все равно будите)))

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 февраля 2018, 12:13

      никто ж и не заметит.. принципиальность надо было бы показывать если бы пробились на ЧМ.. очень сильно сомневаюсь, что они отказались бы от участия в нем..

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 4 февраля 2018, 01:22

      Те кто принимал это решение посмотрят матчи по кабелю или интернету, а простой народ как всегда никого не интересует.

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 3 февраля 2018, 16:00

      Не велика потеря

      0
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 3 февраля 2018, 14:38

      Это называется - назло бабушке отморожу себе уши!

      0
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      Рейтинг: +39

      lawr19730 2 февраля 2018, 16:03

      Парашник молодец,простых людей обосрал конкретно(

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 февраля 2018, 10:02

      да ну и пожалуйста никто горевать не будет.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 февраля 2018, 04:16

      вы все правильно делаете закройтесь на фиг у себя и сидите ешьте сало пока не пропало

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 2 февраля 2018, 02:29

      Да мудаки у них там .что в Раде что ФФУ хотя ФФУ может и рады были бы билетам если бы не РАДА и Петя

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