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  • Украина отказалась от билетов и аккредитаций на чемпионат мира-2018

Украина отказалась от билетов и аккредитаций на чемпионат мира-2018

1 февраля 2018, 21:13
24

Федерация футбола Украины официально уведомила общественность, что отказалась от предназначавшихся для граждан страны билетов на игры чемпионата мира-2018. Также на соревновании не будет украинских журналистов.

«Федерация футбола Украины официально подтверждает, что не будет проводить аккредитацию журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу.

Также ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018», – заявила федерация.

Напомним, что Украина считает Россию военным агрессором.

Источник: ФФУ
Чемпионат мира Украина. Премьер-лига Украина
Комментарии (24)
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vladik12
1517508950
Вот и пусть сидят смотрят свою замшелую, мздовую, купленную УПЛ.
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порт
1517509013
Да вряд ли кто расстроился.
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ron 80
1517509903
НЕт слов......
Ответить
InterMilLano1908
1517510101
А людей спрашивали?! нацисты херовы
Ответить
Федорыч-НН
1517510482
Ну и слава Богу! Вони будет меньше от официальных лиц. А вот простых болельщиков действительно жалко.
Ответить
Cupota
1517510560
К сожалению, это только начало. Ближе будут находить еще поводы, чтобы обгадить событие. Хорошо, что латиносам на наши разборки нас...., они приедут и будут бороться, а остальные за ними подтянутся.
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krg-kz
1517511455
С уважением к Украинскому народу. Извините ребят, но те кто у вас у руля, просто окончательно **.....сь.
Ответить
Сильвербой
1517511597
Даже не знаю! А кто теперь будет миру мундиаль освещать??? А, у нас еще британцы есть, они не дадут нам скучать!!!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1517511914
Меньше хохлов - меньше проблем. Всё равно людям билеты не дали бы
Ответить
GoLenaStop
1517524920
Назло маме уши давно отморозили... Теперь обоср.лись остатками мозгов...
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