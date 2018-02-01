Украина отказалась от билетов и аккредитаций на чемпионат мира-2018

Федерация футбола Украины официально уведомила общественность, что отказалась от предназначавшихся для граждан страны билетов на игры чемпионата мира-2018. Также на соревновании не будет украинских журналистов.

«Федерация футбола Украины официально подтверждает, что не будет проводить аккредитацию журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу.

Также ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018», – заявила федерация.

Напомним, что Украина считает Россию военным агрессором.