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    Гвардиола: «Не можем позволить себе заплатить за Мареза 95 миллионов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не оставит попыток подписать полузащитника «Лестера» Рияда Мареза.

    «Ни для кого не секрет, что мы пытались приобрести Мареза, но сейчас мы не можем позволить себе заплатить требуемую сумму в 95 миллионов фунтов. Я все прекрасно понимаю.

    Прошлым летом также была такая попытка, как и этой зимой, но и тогда «Лестер» закрыл перед нами дверь. Посмотрим, что будет следующим летом», – сказал Гвардиола.

    Марез в текущем сезоне принял участие в 27 матчах, в которых забил девять голов и отдал девять результативных передач.

    Источник: Skysports

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    01.02.2018 08:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 1 февраля 2018, 14:26

      9 голов + 9 результативных передач = 95 миллионов. Куда катится современный футбол?

      1
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      Рейтинг: +39

      lawr19730 1 февраля 2018, 08:56

      Лысый ***,чё ты гонишь???Надо будет шейхи и 200 лямов выложат,так и скажи,что Марез тебе ***** не нужен)))))

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