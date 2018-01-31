«Манчестер Сити» отказался от покупки Мареза. «Лестер» просил за него 95 миллионов

Нападающий «Лестер Сити» Рияд Марез не перейдет в «Манчестер Сити». По информации Sky Sports, руководство лидеров АПЛ отказалось от приобретения 26-летнего алжирца.
Ранее сообщалось, что Марез выразил желание покинуть нынешний клуб. Сумма сделки могла составить 65 миллионов евро.
По данным журналиста Sky Дэна Рэнсона, «лисы» запросили у манчестерского клуба 95 миллионов.
Марез в текущем сезоне принял участие в 27 матчах, в которых забил девять голов и отдал девять результативных передач.
«Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Челси».
Источник: Skysports