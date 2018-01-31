Селюк: «Паредес в «Реал»? Даже слов не хватает описать эту ахинею»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о желании «ПСЖ» и «Реала» подписать полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Ранее сообщалось, что мадридцы оценивают хавбека в 35 миллионов евро, а парижане готовы заплатить 40 миллионов.

«Информация о 35 млн евро от «Реала» за Паредеса – чистая ерунда. Даже слов не хватает описать такую ахинею. За такое надо к моральной и уголовной ответственности привлекать. Ну кто такое пускает? Какие за него 35 млн евро дает «Реал»? Наверное, еще «ПСЖ» 50 млн евро предлагает и «Манчестер Сити» 100 млн евро. «Зениту» надо хотя бы 23 млн евро обратно за него получить», — сказал Селюк.

Паредес в текущем сезоне провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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