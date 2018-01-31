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  • Селюк: «Паредес в «Реал»? Даже слов не хватает описать эту ахинею»

Селюк: «Паредес в «Реал»? Даже слов не хватает описать эту ахинею»

31 января 2018, 15:10
8

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о желании «ПСЖ» и «Реала» подписать полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Ранее сообщалось, что мадридцы оценивают хавбека в 35 миллионов евро, а парижане готовы заплатить 40 миллионов.

«Информация о 35 млн евро от «Реала» за Паредеса – чистая ерунда. Даже слов не хватает описать такую ахинею. За такое надо к моральной и уголовной ответственности привлекать. Ну кто такое пускает? Какие за него 35 млн евро дает «Реал»? Наверное, еще «ПСЖ» 50 млн евро предлагает и «Манчестер Сити» 100 млн евро. «Зениту» надо хотя бы 23 млн евро обратно за него получить», — сказал Селюк.

Паредес в текущем сезоне провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Зенит Паредес Леандро Селюк Дмитрий
Комментарии (8)
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multi1984
1517400994
Бедный Селюк. Негров его никто не покупает..
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Mr Rikko
1517401066
Это ты про ПСЖ прям вовремя сказал... XDDDD
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серега кашин
1517402113
селюк сейчас полностью прав
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piligrim1986
1517402672
а реал вообще в курсе, что паредес существует?)))))
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Пестрый
1517403337
Он не стоит даже тех денег которые за него заплатила Зина)) Просто Рома тогда вспомнила как ей из России впарили носорога)) Ну и решила взять реванш а тут подвернулся денежный мешок по названием синит отсюда и такая цена)))
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upiter622
1517404963
А я верю!Очень полезный и хороший игрок,по игре напоминает Вельбуина!Все стандарты его!
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Axe111
1517414037
1руб за пустоту
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OfaZavr
1517414188
согласен, такой бред только сами журналисты придумать могут)
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