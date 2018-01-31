«ПСЖ» пытался купить у «Зенита» Паредеса за 40 миллионов

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес мог продолжить карьеру во Франции. Как сообщается, 23-летнего футболиста пытался приобрести «ПСЖ». Французский клуб был готов заплатить за аргентинца 40 миллионов евро. Однако в «Зените» не собираются расстаться с игроком и отказались от предложения.

Ранее сообщалось, что хавбека намерен попытаться купить «Реал» за 35 миллионов евро.

Паредес в текущем сезоне провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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