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«ПСЖ» пытался купить у «Зенита» Паредеса за 40 миллионов

31 января 2018, 15:01
25

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес мог продолжить карьеру во Франции. Как сообщается, 23-летнего футболиста пытался приобрести «ПСЖ». Французский клуб был готов заплатить за аргентинца 40 миллионов евро. Однако в «Зените» не собираются расстаться с игроком и отказались от предложения.

Ранее сообщалось, что хавбека намерен попытаться купить «Реал» за 35 миллионов евро.

Паредес в текущем сезоне провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Зенит Паредес Леандро
Комментарии (25)
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x-x-x-x-x
1517400928
ну все уже понятно. бомжи хотять сплавит его и за дорого. наверняка какойто середняк из европы интересуется им а они ценник поднять хотять. мол типа Реал и ПСЖ мечтают о нем
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h3LL1k
1517401219
Скажите плиз за сколько его покупали?
Ответить
anatolich72
1517401689
Что в Париже женщины закончились?
Ответить
Дед Сергей
1517401953
На заборе было написано слово, в это слово поверил доверчивый Вова...
Ответить
серега кашин
1517402055
бомбардир прекращай писать всякую ерунду
Ответить
Sterh
1517405469
Говорят - Шатова хотел купить Сити за 111 млн. Но Зенит отказался. Пуляйте новость!
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Тазит
1517406723
Как сообщалось... Кем сообщалось? Когда сообщалось? Откуда информация? Наверно бомжи этими фейковыми вбросами пытаются как-то оправдать свою бездарную трансферную политику...
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Полная Канистра
1517407314
фигня полная как игрок он пустышка ни чем особенным не блещет таких как он там близко за версту не подпускают
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OfaZavr
1517414081
просто взрыв бреда какой-то в последний день трансферного окна)
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Axe111
1517414081
Что за бред вы выдаете. Смех да и только
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