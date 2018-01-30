Мбаппе выбрал «ПСЖ» при одинаковых условиях с «Реалом»

Мадридский «Реал» и «ПСЖ» предлагали одинаковые условия для перехода нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

«Реал» предлагал за Мбаппе ровно столько же, сколько и «ПСЖ». Я всегда высказывался на этот счет ясно и ничего не скрывал. Если бы у меня была возможность не усиливать прямого конкурента в чемпионате Франции, то я бы этого не делал.

Но я с уважением отнесся к желанию Килиана перейти в «ПСЖ». Я хорошо знаю игрока и его семью», – приводит слова вице-президента «Монако» Вадима Васильева RMC.

Напомним, что Мбаппе был отдан «ПСЖ» на правах аренды, а с лета 2018 года парижане смогут выкупить его трансфер на постоянной основе за 180 миллионов евро.