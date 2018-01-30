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Мбаппе выбрал «ПСЖ» при одинаковых условиях с «Реалом»

30 января 2018, 10:32
6

Мадридский «Реал» и «ПСЖ» предлагали одинаковые условия для перехода нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

«Реал» предлагал за Мбаппе ровно столько же, сколько и «ПСЖ». Я всегда высказывался на этот счет ясно и ничего не скрывал. Если бы у меня была возможность не усиливать прямого конкурента в чемпионате Франции, то я бы этого не делал.

Но я с уважением отнесся к желанию Килиана перейти в «ПСЖ». Я хорошо знаю игрока и его семью», – приводит слова вице-президента «Монако» Вадима Васильева RMC.

Напомним, что Мбаппе был отдан «ПСЖ» на правах аренды, а с лета 2018 года парижане смогут выкупить его трансфер на постоянной основе за 180 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Трансферы ПСЖ Реал Монако Мбаппе Килиан
Комментарии (6)
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Топс7
1517299181
Реал более престижный вариант
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Михаил Шевченко
1517299328
Правильное решение...он еще слишком молод для глобальных перемен,а так и в деньгах не потерял и семья рядом,поиграть заграницей он еще успеет
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Cupota
1517300147
Киля немношк трусоват для больших амбиций. Как только его по ногам стучать начинают, он сразу играть перестает, как и нет на поле.
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qwieaobqwhgb
1517306199
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s
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