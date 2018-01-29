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  • Второй бомбардир «Селтика» пропустит противостояние с «Зенитом» в Лиге Европы

Второй бомбардир «Селтика» пропустит противостояние с «Зенитом» в Лиге Европы

29 января 2018, 22:17
3

«Селтик» в матче 24 тура шотландской Премьер-лиги обыграл «Хиберниан» со счетом 1:0.

Автор победного гола Ли Гриффитс покинул поле на 36 минуте из-за повреждения икроножной мышцы.

По словам главного тренера «кельтов» Брендана Роджерса, 27-летний шотландец выбыл до четырех недель. В таком случае Гриффитс пропустит оба матча с «Зенитом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Встречи состоятся 15 и 22 февраля.

Форвард в текущем сезоне забил восемь голов в 19 встречах. Это второй результат в команде после хавбека Скотта Синклейра, который забил девять раз в 22 играх.

Источник: ФК «Селтик»
Лига Европы Шотландия. Премьер-Лига Селтик Зенит Шотландия Гриффитс Ли
Комментарии (3)
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Сильвербой
1517253937
Для Зенита не может быть никаких оправданий в матчах против британцев! Нет сейчас большего раздрожителя для наших клубов, чем ненависные бриты!!!
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Taps
1517256495
Струсили селтики.
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Dimon013
1517292994
Хоть со вторым нападающим, хоть без него, но Зенит должен проходить Селтик!
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