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  • Ханни обойдется «Спартаку» в 6 миллионов. Неймар может перейти в «Манчестер Сити». Дайджест событий дня

Ханни обойдется «Спартаку» в 6 миллионов. Неймар может перейти в «Манчестер Сити». Дайджест событий дня

29 января 2018, 21:05
3

ЦСКА не смог забить «Пясту» в товарищеском матче.

Промес не хочет уходить в «Саутгемптон» и ждет другого предложения из АПЛ.

Пресс-атташе «Андерлехта» подтвердил, что Ханни проходит медосмотр в «Спартаке». Стоимость игрока уже известна.

«Вест Хэм» и «Краснодар» не могут договориться по Смолову.

Караваев пополнит клуб РФПЛ, но не «Динамо».

Вагнер Лав переходит в «Бешикташ».

Неймар может сменить «ПСЖ» на «Манчестер Сити».

«МЮ» заменит Де Хеа Нойером.

«Барселона» продлила контракт с Пике.

Бекхэм объявил об открытии футбольного клуба из Майами.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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пряник929
1517252166
ЦСКА вообще мышей не ловят, где забитые мячи..
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igormaddog
1517268206
Игра ЦСКА не понравилась,это печально!!!
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борманбек
1517290281
кони дохлые
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