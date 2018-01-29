Ханни обойдется «Спартаку» в 6 миллионов. Неймар может перейти в «Манчестер Сити». Дайджест событий дня

ЦСКА не смог забить «Пясту» в товарищеском матче.

Промес не хочет уходить в «Саутгемптон» и ждет другого предложения из АПЛ.

Пресс-атташе «Андерлехта» подтвердил, что Ханни проходит медосмотр в «Спартаке». Стоимость игрока уже известна.

«Вест Хэм» и «Краснодар» не могут договориться по Смолову.

Караваев пополнит клуб РФПЛ, но не «Динамо».

Вагнер Лав переходит в «Бешикташ».

Неймар может сменить «ПСЖ» на «Манчестер Сити».

«МЮ» заменит Де Хеа Нойером.

«Барселона» продлила контракт с Пике.

Бекхэм объявил об открытии футбольного клуба из Майами.