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  • Пресс-атташе «Андерлехта»: «Видел фото Ханни, подписывающего контракт, но это фейк»

Пресс-атташе «Андерлехта»: «Видел фото Ханни, подписывающего контракт, но это фейк»

29 января 2018, 19:46
4

Пресс-атташе «Андерлехта» Давид Штеген опроверг информацию о том, что полузащитник Софьян Ханни подписал контракт со «Спартаком».

«Видел в СМИ фото Ханни, подписывающего контракт, но это фейк. В данный момент могу лишь сообщить, что Софьян отправился в клинику Вилла-Стюарт для прохождения медосмотра перед переходом в «Спартак». Но контракт пока не подписан», – сказал Штеген.

О прохождении алжирцем медобследования «Бомбардир» писал ранее. Сделка оценивается в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек 10 мячей и отдал шесть голевых пасов в 31 матче всех соревнований. Согласно Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 7 миллионов.

Сообщалось, что трансфер 27-летнего капитана «Андерлехта» может сорваться из-за действий нового владельца клуба.

«Спартак» покупает капитана «Андерлехта». Что о нем известно?

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Андерлехт Спартак Алжир Ханни Софьян
Комментарии (4)
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EFR
1517245226
всё подписан!!!!Отличная покупка!!!!!Молодцы.Ждём голов в ворота соперников
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piligrim1986
1517289603
ну а смысл сего фейка тогда? не такой он великий игрок и, соответственно, не громкий трансфер
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