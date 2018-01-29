Пресс-атташе «Андерлехта»: «Видел фото Ханни, подписывающего контракт, но это фейк»

Пресс-атташе «Андерлехта» Давид Штеген опроверг информацию о том, что полузащитник Софьян Ханни подписал контракт со «Спартаком».

«Видел в СМИ фото Ханни, подписывающего контракт, но это фейк. В данный момент могу лишь сообщить, что Софьян отправился в клинику Вилла-Стюарт для прохождения медосмотра перед переходом в «Спартак». Но контракт пока не подписан», – сказал Штеген.

О прохождении алжирцем медобследования «Бомбардир» писал ранее. Сделка оценивается в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек 10 мячей и отдал шесть голевых пасов в 31 матче всех соревнований. Согласно Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 7 миллионов.

Сообщалось, что трансфер 27-летнего капитана «Андерлехта» может сорваться из-за действий нового владельца клуба.

«Спартак» покупает капитана «Андерлехта». Что о нем известно?