Новый владелец «Андерлехта» может не отпустить Ханни в «Спартак»

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что «Андерлехт» поднял цену на полузащитника Софьяна Ханни до 12 миллионов. Капитан бельгийского клуба находится в сфере интересов «Спартака».

По информации 8news, увеличение суммы стало инициативой нового владельца брюссельцев.

27-летний алжирец в текущем сезоне принял участие в 30 матчах всех турниров. На его счету семь мячей и шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 7 миллионов евро.

В период зимнего окна переходов московский клуб арендовал у «Наполи» защитника Николу Максимовича.