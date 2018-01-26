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    Новый владелец «Андерлехта» может не отпустить Ханни в «Спартак»

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что «Андерлехт» поднял цену на полузащитника Софьяна Ханни до 12 миллионов. Капитан бельгийского клуба находится в сфере интересов «Спартака».

    По информации 8news, увеличение суммы стало инициативой нового владельца брюссельцев.

    27-летний алжирец в текущем сезоне принял участие в 30 матчах всех турниров. На его счету семь мячей и шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 7 миллионов евро.

    В период зимнего окна переходов московский клуб арендовал у «Наполи» защитника Николу Максимовича.

    Источник: Sport24

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    26.01.2018 21:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 января 2018, 06:38

      Да пусть удавятся-у нас отличная средняя линия-обойдемся.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 22:23

      Не отпустит и не надо. Нам нужен был центр защитник. Вопрос решили

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 26 января 2018, 21:48

      Не надо его брать ,27 лет ему ,
      у нас Попов есть Джано Самедов

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