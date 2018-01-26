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  • Новый владелец «Андерлехта» может не отпустить Ханни в «Спартак»

Новый владелец «Андерлехта» может не отпустить Ханни в «Спартак»

26 января 2018, 21:24
11

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что «Андерлехт» поднял цену на полузащитника Софьяна Ханни до 12 миллионов. Капитан бельгийского клуба находится в сфере интересов «Спартака».

По информации 8news, увеличение суммы стало инициативой нового владельца брюссельцев.

27-летний алжирец в текущем сезоне принял участие в 30 матчах всех турниров. На его счету семь мячей и шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 7 миллионов евро.

В период зимнего окна переходов московский клуб арендовал у «Наполи» защитника Николу Максимовича.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Спартак Андерлехт Ханни Софьян
Комментарии (11)
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кузнецов артем
1516992513
Не надо его брать ,27 лет ему , у нас Попов есть Джано Самедов
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DOCTOR PENALTY
1516994630
Не отпустит и не надо. Нам нужен был центр защитник. Вопрос решили
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Диктор
1517024339
Да пусть удавятся-у нас отличная средняя линия-обойдемся.
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VVM1964
1517055324
Да " ханни " с ними , не очень то и нужен .
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