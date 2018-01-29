«Барселона» объявила о продлении контракта с Пике до 2022 года

Сегодня, 29 января, защитник «Барселоны» Жерар Пике официально продлил контракт с каталонским клубом.

Как уже ранее сообщалось, срок нового соглашения рассчитан до июня 2022 года, а сумма отступных, прописанная в договоре, составляет 500 миллионов евро.

Напомним, Пике перешел в стан сине-гранатовых из «Манчестер Юнайтед» в 2008 году. В составе «Барселоны» он является шестикратным чемпионом Испании, по пять раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны, трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпиона мира.