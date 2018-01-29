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  • Гамула: «Погребняка потянет клуб с большими финансовыми возможностями, а у «Ростова» все в меру»

Гамула: «Погребняка потянет клуб с большими финансовыми возможностями, а у «Ростова» все в меру»

29 января 2018, 14:46
7

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула заявил, что донской клуб вряд ли сможет позволить себе подписать нападающего Павла Погребняка из-за больших запросов футболиста по зарплате.

Ранее появилась информация, что на 34-летнего форварда, который покинул «Динамо» свободным агентом на прошлой неделе, претендуют ростовчане и «Тосно».

«Павел Погребняк – игрок высокого класса, но мне кажется, что «Ростов» не потянет его зарплату. Плюс в команде есть Александр Бухаров и Владимир Дядюн. Также в это окно уже купили Бьорна Сигурдарсона, и есть еще нападающий Эльдор Шомуродов.

Понятно, для того, чтобы знать наверняка, надо быть внутри клуба, но Погребняка может потянуть клуб с большими финансовыми возможностями, а у «Ростова» все в меру. Лишним такой футболист никогда не будет», – сказал Гамула.

В нынешнем сезоне Погребняк появился на поле лишь в одном матче.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Погребняк Павел Гамула Игорь
Комментарии (7)
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InterMilLano1908
1517228577
Что за бред? он уже сам говорил что играет ужастно, так что не будет себе з/п повышать , а если и будет то ПЕНСИЯ...
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Антон bx14e
1517229137
нельзя назвать человека,сидящего на трибунах и "болеющего" за ювентус,в день,когда его собственная команда должна играть с соперником,нападающим.. да и гол за 2 года-это не "форвард"
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sobaka120982
1517236089
СМИ не много уделяют этому чудо футболёру внимания???Погребняк не должен рассчитывать более чем 200-300 тысяч в год,извените но это и есть его уровннь
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VikNMar
1517241315
Его уже должно тянуть на " деревоперерабатывающую фабрику " , как футболист , он уже " 0 " .......
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iordan137
1517243428
деньги на ветер...
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polt
1517245692
Забыть уже пора Погребняка, был когда-то такой футболист, но весь вышел... Денежка переборола, он ее выбрал , а не футбол.
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mihail200606
1517246008
тупая реальность нашего футбола - 34 летнее дерево имеет высокие запросы и перебирает предложения .. в том числе и просто изза наличия российского паспорта...
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