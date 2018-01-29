Гамула: «Погребняка потянет клуб с большими финансовыми возможностями, а у «Ростова» все в меру»

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула заявил, что донской клуб вряд ли сможет позволить себе подписать нападающего Павла Погребняка из-за больших запросов футболиста по зарплате.

Ранее появилась информация, что на 34-летнего форварда, который покинул «Динамо» свободным агентом на прошлой неделе, претендуют ростовчане и «Тосно».

«Павел Погребняк – игрок высокого класса, но мне кажется, что «Ростов» не потянет его зарплату. Плюс в команде есть Александр Бухаров и Владимир Дядюн. Также в это окно уже купили Бьорна Сигурдарсона, и есть еще нападающий Эльдор Шомуродов.

Понятно, для того, чтобы знать наверняка, надо быть внутри клуба, но Погребняка может потянуть клуб с большими финансовыми возможностями, а у «Ростова» все в меру. Лишним такой футболист никогда не будет», – сказал Гамула.

В нынешнем сезоне Погребняк появился на поле лишь в одном матче.