Роша: «Хочу помочь «Спартаку» голами в весеннем отрезке сезона»

Нападающий «Спартака» Педро Роша заявил, что готов проявить себя на поле в весенней части сезона. Он отметил, что перед командой стоят самые высокие задачи во всех трех турнирах.

Напомним, «Спартак» помимо борьбы за чемпионство в РФПЛ продолжает выступление в Лиге Европы и Кубке России.

– Готовы чаще играть весной?

– Надеюсь на это. Делаю все возможное, чтобы получить шанс и воспользоваться им. Хочу помочь «Спартаку» голами в весеннем отрезке сезона.

– Уже в феврале «Спартак» сыграет в Лиге Европы против «Атлетика» из Бильбао. Что скажете о сопернике? Он сильнее «Севильи»?

– Думаю, это равные по силам команды. Соперник нам достался сложный. Я видел несколько матчей «Атлетика». Команда хороша, здорово играет в пас. Так что нам нужно быть внимательными к любой мелочи, чтобы провести классный матч.

– С «Атлетиком» может получиться такая же открытая игра с большим числом голов, как с «Севильей»?

– Почему бы и нет? Но нам еще предстоит хорошо изучить соперника. Хочется пройти в следующий раунд Лиги Европы.

– Победа в Лиге Европы – цель достижимая?

– В любом турнире выступать непросто. А в Лиге Европы собраны большие европейские команды, некоторые из них еще осенью играли в Лиге чемпионов. К таким турнирам высокого уровня нужно быть очень хорошо готовым.

– Есть ли приоритет: чемпионат России или Лига Европы?

– Конечно, чемпионат России, тем более это длительный турнир. А в Лиге Европы идет плей-офф, там все может произойти. Было бы здорово одинаково хорошо выступить во всех соревнованиях.

– «Спартак» выступает в трех турнирах. Какой результат в них будете считать хорошим?

– Наша цель – выступить как можно лучше во всех турнирах. И, конечно, хотелось бы выиграть трофеи. Постараемся победить в чемпионате, хотя борьба будет тяжелой, конкурентов хватает. Но мы готовы к битве.

– Отставание в восемь очков от «Локомотива» реально отыграть?

– Еще как реально! Мы находимся высоко в таблице, а значит, нужно сыграть так, как умеем в оставшихся матчах. И, возможно, довольно быстро это отставание сократим.