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  • Роша: «Хочу помочь «Спартаку» голами в весеннем отрезке сезона»

Роша: «Хочу помочь «Спартаку» голами в весеннем отрезке сезона»

29 января 2018, 11:54
8

Нападающий «Спартака» Педро Роша заявил, что готов проявить себя на поле в весенней части сезона. Он отметил, что перед командой стоят самые высокие задачи во всех трех турнирах.

Напомним, «Спартак» помимо борьбы за чемпионство в РФПЛ продолжает выступление в Лиге Европы и Кубке России.

– Готовы чаще играть весной?

– Надеюсь на это. Делаю все возможное, чтобы получить шанс и воспользоваться им. Хочу помочь «Спартаку» голами в весеннем отрезке сезона.

– Уже в феврале «Спартак» сыграет в Лиге Европы против «Атлетика» из Бильбао. Что скажете о сопернике? Он сильнее «Севильи»?

– Думаю, это равные по силам команды. Соперник нам достался сложный. Я видел несколько матчей «Атлетика». Команда хороша, здорово играет в пас. Так что нам нужно быть внимательными к любой мелочи, чтобы провести классный матч.

– С «Атлетиком» может получиться такая же открытая игра с большим числом голов, как с «Севильей»?

– Почему бы и нет? Но нам еще предстоит хорошо изучить соперника. Хочется пройти в следующий раунд Лиги Европы.

– Победа в Лиге Европы – цель достижимая?

– В любом турнире выступать непросто. А в Лиге Европы собраны большие европейские команды, некоторые из них еще осенью играли в Лиге чемпионов. К таким турнирам высокого уровня нужно быть очень хорошо готовым.

– Есть ли приоритет: чемпионат России или Лига Европы?

– Конечно, чемпионат России, тем более это длительный турнир. А в Лиге Европы идет плей-офф, там все может произойти. Было бы здорово одинаково хорошо выступить во всех соревнованиях.

– «Спартак» выступает в трех турнирах. Какой результат в них будете считать хорошим?

– Наша цель – выступить как можно лучше во всех турнирах. И, конечно, хотелось бы выиграть трофеи. Постараемся победить в чемпионате, хотя борьба будет тяжелой, конкурентов хватает. Но мы готовы к битве.

– Отставание в восемь очков от «Локомотива» реально отыграть?

– Еще как реально! Мы находимся высоко в таблице, а значит, нужно сыграть так, как умеем в оставшихся матчах. И, возможно, довольно быстро это отставание сократим.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Роша Педро
Комментарии (8)
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OfaZavr
1517217995
ну так в чем дело давай помогай давно ждем, все в твоих руках и ногах.
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oyabun
1517218317
Если хотя бы на уровень Зе Луиша и Адриано выйдет - уже будет хорошо! А так, надеемся, что будет только набирать кондиции и как можно удачнее вписываться в игру Спартака.
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Axe111
1517220069
В свои ворота
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VVM1964
1517220559
Достаточно сдержано и " аккуратно " в обещаниях и " на словах " , теперь хотелось бы чтоб на деле все было более продуктивно и " ярко " .
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DOCTOR PENALTY
1517223553
Обязан это сделать безо всяких разговоров!!!
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upiter622
1517239459
Очередная какаладка!)
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Svoysvoemubrat
1517243401
Пора, Педро, пора.
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zigbert
1517248906
Рассуждает грамотно.Удачного ему выступления за Спартак.
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