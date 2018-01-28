Де Хеа: «У «Сити» большой отрыв, но это не значит, что мы не можем бороться за каждое очко»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился мнением о шансах «МЮ» в борьбе за титул АПЛ.

«Сейчас мы двигаемся шаг за шагом. Мы должны сконцентрироваться на себе, а не на «Манчестер Сити». Мы должны побеждать в каждой игре.

Мы знаем, что у «Сити» большой отрыв, но это не значит, что мы не можем бороться за каждое очко. Поэтому, повторюсь, мы должны идти шаг за шагом, а там будет видно, куда это приведет», — сказал Де Хеа.

«Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ с 53 очками. «Красные дьяволы» отстают от лидера чемпионата «Манчестер Сити» на 12 очков.