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  • Де Хеа: «У «Сити» большой отрыв, но это не значит, что мы не можем бороться за каждое очко»

Де Хеа: «У «Сити» большой отрыв, но это не значит, что мы не можем бороться за каждое очко»

28 января 2018, 16:53
2

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился мнением о шансах «МЮ» в борьбе за титул АПЛ.

«Сейчас мы двигаемся шаг за шагом. Мы должны сконцентрироваться на себе, а не на «Манчестер Сити». Мы должны побеждать в каждой игре.

Мы знаем, что у «Сити» большой отрыв, но это не значит, что мы не можем бороться за каждое очко. Поэтому, повторюсь, мы должны идти шаг за шагом, а там будет видно, куда это приведет», — сказал Де Хеа.

«Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ с 53 очками. «Красные дьяволы» отстают от лидера чемпионата «Манчестер Сити» на 12 очков.

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид
Комментарии (2)
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NeoNaTe
1517154666
за очко боритесь, а вот чемпионство почти у сити
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DOCTOR PENALTY
1517158665
Да мы в курсе, что в Европе борются за каждое очко, и законодательство у вас позволяет...
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