Примера. «Леганес» обыграл «Эспаньол», Хермосо дважды забил в свои ворота и один раз — в чужие

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Леганес» обыграл «Эспаньол» со счетом 3:2.

В этом матче два гола в свои ворота забил защитник «Эспаньола» Марио Хермосо. На 88-й минуте встречи он забил гол в ворота соперника.

«Леганес» занимает десятую строчку в турнирной таблице, «Эспаньол» идет на 14-м месте.

Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

Леганес – Эспаньол – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 — Хермосо (в свои ворота), 11; 1:1 — Наварро, 49; 2:1 — Герреро, 69; 3:1 — Хермосо (в свои ворота); 3:2 — Хермосо, 88.

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