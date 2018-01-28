«Милан» на своем поле примет «Лацио»

Сегодня состоится центральный матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором сыграют «Милан» и «Лацио». Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Красно-черные на данный момент имеют на своем счету 31 очко и занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А. Римляне, в активе которых 46 баллов, располагаются на третьей строчке.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Милан» – «Лацио».

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