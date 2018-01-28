Клопп – о поражении от «Вест Бромвича»: «Так защищаться нельзя»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен игрой команды в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Вест Бромвича». Напомним, что красные потерпели в этой встрече поражение со счетом 2:3 и вылетели из турнира.

«Не понимаю, почему «Ливерпуль» пропускал голы. Так защищаться нельзя.

Мы не реализовали пенальти, а в эпизоде с третьим пропущенном голе был офсайд. Что тут поделаешь? Нам остается винить только самих себя. «Вест Бромвич» заслужил эту победу, так как забил три гола, а мы – только два», – заявил Клопп.