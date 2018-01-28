Президент «ПСЖ» исключил уход Неймара из клуба летом

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи касательно скорого ухода из команды форварда Неймара. Араб заявил, что бразилец летом никуда не уйдет.

«Игрок всем доволен в «ПСЖ». Он радуется каждому голу. Его семье тоже все нравится в Париже. Сейчас все мысли Неймара и команды о матчах Лиги чемпионов с «Реалом».

Могу сказать, что южноамериканец этим летом команду не покинет ни при каких обстоятельствах», – сказал Аль-Хелаифи.

Ранее «Бомбардир» писал, что купить Неймара хочет мадридский «Реал».