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    «Реал» летом выделит на покупку новых игроков 300 миллионов. Главная трансферная цель – Неймар

    Руководство «Реала» во время летнего трансферного окна планирует потратить на усиление состава 300 миллионов евро. При этом данная сумма может увеличиться, если команда продаст кого-то из футболистов.

    Главной трансферной целью сливочных называется нападающий «ПСЖ» Неймар. Ранее сообщалось, что бразилец перейдет в мадридский клуб, если согласится на понижение зарплаты.

    На данный момент «Реал» занимает в турнирной таблице Примеры четвертое место.

    Источник: Sport.es

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    26.01.2018 13:02
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +982

      O-Z 26 января 2018, 18:02

      За такого чмошника и 100 тыщ не дал бы. Кавани бы взяли за место Бензема. И дешевле и игрок выше классом во всех делах. а неймар только права качает что он такой крутой и цену набивает шлю-ха подзаборная

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2018, 14:22

      неймар -Дзюба -погребняк великолепная троица

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 января 2018, 13:37

      300 лямов это только неймар

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > серега кашин 26 января 2018, 14:05

      и того не хватит !

      2
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 26 января 2018, 13:14

      300 лямов по нынешнему рынку это копейки ... чтобы собрать галактикос как в 2000 надо 3 лярда выделять уже

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Nintendo8800 26 января 2018, 14:05

      сосактикос только теперь на 300 лямов соберет перес !

      1
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > dinar7777dinar 26 января 2018, 14:11

      сосактиос у тебя сегодня вечером будет

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Nintendo8800 26 января 2018, 14:36

      че правда глаза режет? не плачь что у реала в этом году не будет ни одного трофея ! что сделаешь ! сосактикос соберете летом ! ахахахаха !

      -1
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 26 января 2018, 13:06

      Неймар или Азар - это явно на замену Роналду. Слишком конфликтная ситуация вырисовывается. Неймар бежал из тени Месси, а тут придётся делить славу с португальцем. Но то, что обновление состава требуется, было понятно ещё прошлым летом.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Hala Madrid 26 января 2018, 14:42

      неймар бежал из тени месси? ахахахахах ! получается что весь реал в тени кристиночки )))) так че теперь скажешь потом что и неймар в тени роналду? чушь несешь ! да просто неймар не командный игрок оказался !

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 26 января 2018, 13:06

      Реалу надо центрального защитника одного и нападающего центрального.

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > Dgad 26 января 2018, 13:07

      Опорник нужен хороший и вратарь. Необходима ротация состава.

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > FENIX-SL 26 января 2018, 13:23

      Каземиро очень хорош, но он один. А Ковачич пока не так хорош.

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      Рейтинг: +70

      макс438 > Hala Madrid 26 января 2018, 13:43

      Ковачич вообще не хорош, а нап это Кейн - необходим.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Hala Madrid 26 января 2018, 14:25

      да не, нужны нормальные защитники. Причем центральные, если уж реал играет фланговыми защитниками в оснвоном в атаке, ибо карвахаль и марсело проводят больше времени в атаке чем в защите, то нужные четкие ЦЗ, каземиро как опорник шикарен. Просто нужно стиль сменить, а то все атака реала с тройкой ббс зависит от защитников боковых)))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dgad 26 января 2018, 14:44

      помоему пинать марсело ! убегает в атаку и не успевает возвратится ! центральный защитник(рамос вообще ни о чем что доказал и чемпионат мира и много игр за клуб). опорник да. центральный нап да и еще одного вингера.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > макс438 26 января 2018, 14:53

      если кейна реал решит всерьез купить то леви выдоит реал по полной !! и 300 лямов явно не хватит не то что на галактикос да даже за кейна !

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > dinar7777dinar 26 января 2018, 17:09

      Не будет никаких 300 лямов за Кейна. Даже 200 не будет. 150 - край. Наверняка Кейн хочет не только забивать, но и выигрывать трофеи, а для этого "Тоттенхейм" ну никак не подходит.

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      Hala Madrid > DeStar 26 января 2018, 17:11

      Атаку BBC можно уже отправлять в историю. Перес ведь не идиот, ему не дадут ещё один сезон провалить с нулевым Бензема, стареющим Роналду и полухрустальным Бэйлом. Даже если Зидан пойдёт на принцип.

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      DeStar > dinar7777dinar 26 января 2018, 17:15

      да, пинать стоит марсело, но кто знает, раньше он так серьезно не увлекался . Это дело скорее в тактике реала или зидане, который дал им ( и карвахалю) такую вот свободу. Потому что 70% атак реала идут через марсело и карвахаля, что дико убого. Столько атакующих игроков впереди, еще и пз нормальная, а они игратю флангами. Ну рамос, сложно поспорить, что как защитник он среднего качества, его любят как раз так игру в атаке, стержень, лидерство. И давай так, если уж говорить нормально, чемп мира показал, что вся сб испании дно, и пике в том числе, и остальные тоже, а не один рамос.

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      DeStar > Hala Madrid 26 января 2018, 17:16

      Да, впервые я жду дейсвтий переса, жестких, иногда не понятных, за что его и не любят, но тут .... как раз то что нужно.

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      DeStar > dinar7777dinar 26 января 2018, 17:17

      Не купят кейна я думаю, хотелось бы, но не купят, если только кейн сам вдруг не захочет прямо очень сильно и шпоры будут ВЫНУЖДЕНЫ продать по цене реала, да и сумма все-равно под 200 спокойно может быть и в таком случае.. дорого

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      Hala Madrid > DeStar 26 января 2018, 17:24

      Я сам в шоке. Человек, который вышвыривал тренеров за неудачу в ЛЧ, футболистов старше 30 лет, пусть даже сто раз легенд и символов клуба, в этом году как-то дал слабину. Может уже характер не тот, может возраст влияет. Пару лет назад Бензема и многие прочие уже в январе бы летели на все 4 стороны.

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      DeStar > Hala Madrid 26 января 2018, 17:54

      не, бензема в реале давно, и только с 2013 года , когда реал наконец-то взял десиму - клуб заиграл, и предыдущие 4 года что реал там выиграл? ла лигу разок.. Ну подожди еще сыпать про именно ПЕРЕСА, его роль еще впереди. Ведь зидан выиграл лч- работал дальше, выиграл ла лигу и лч , ему дали естественно дальше работать. Вот прошло только пол сезона. И перес еще свое слово не сказал. Так что никакой слабины от него нет. Просто зимой сложно было что-то решить , тем более у зидана огромный авторитет, и зимой вообще менять тренера тупо. Ведь кого не поставь, из попы за пол года клуб не вытащит. Поэтому логично дать зидану до конца сезона время, но уже весной искать замену, так как ясно, что все прое б а Но. Но тут 2 пути, либо зидан останется, но реал купить 4-5 новых игроков и посмотрят что будет дальше, либо уберут зидана, но игроков оставят, и купят 1,ну двух. Потому что тут не поятно в чем дело, зидан со своей плохой стратегией( точнее просто она отстуствует) или игроки зажрались

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      Hala Madrid > DeStar 26 января 2018, 18:09

      Оба варианта. Игроки явно на спаде, а Зидан ничего не может придумать. Замены ровно на 60 минуте, тактика одна и та же , пусть и не дающая результатов. Зачем-то с "Леганесом" выставил полсостава молодёжи, которая толком не играет. Зидану не хватает тренерского опыта, он очень не любит рисковать и не пытается внести чего-то нового. Бэйл вроде раскочегарился, а в кубке его вроде даже не заявили на матч. Обычно опытные тренеры нагирывают молодёжь вперемешку с опытными, а Зидан почему-то не хочет так.

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      DeStar > Hala Madrid 26 января 2018, 18:48

      прямо моими словам глаголишь) так и есть все

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