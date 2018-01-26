«Реал» летом выделит на покупку новых игроков 300 миллионов. Главная трансферная цель – Неймар

Руководство «Реала» во время летнего трансферного окна планирует потратить на усиление состава 300 миллионов евро. При этом данная сумма может увеличиться, если команда продаст кого-то из футболистов.

Главной трансферной целью сливочных называется нападающий «ПСЖ» Неймар. Ранее сообщалось, что бразилец перейдет в мадридский клуб, если согласится на понижение зарплаты.

На данный момент «Реал» занимает в турнирной таблице Примеры четвертое место.