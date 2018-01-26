«Реал» летом выделит на покупку новых игроков 300 миллионов. Главная трансферная цель – Неймар

За такого чмошника и 100 тыщ не дал бы. Кавани бы взяли за место Бензема. И дешевле и игрок выше классом во всех делах. а неймар только права качает что он такой крутой и цену набивает шлю-ха подзаборная
Руководство «Реала» во время летнего трансферного окна планирует потратить на усиление состава 300 миллионов евро. При этом данная сумма может увеличиться, если команда продаст кого-то из футболистов.
Главной трансферной целью сливочных называется нападающий «ПСЖ» Неймар. Ранее сообщалось, что бразилец перейдет в мадридский клуб, если согласится на понижение зарплаты.
На данный момент «Реал» занимает в турнирной таблице Примеры четвертое место.