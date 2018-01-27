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  • Кечинов: «Промесу нужно уходить из «Спартака», чтобы не деградировать»

Кечинов: «Промесу нужно уходить из «Спартака», чтобы не деградировать»

27 января 2018, 23:20
17

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал слухи касательно возможного ухода из стана красно-белых полузащитника Квинси Промеса. Эксперт призывает голландца уехать из России.

– Промес перерос уровень РФПЛ? Ему пора уезжать?

– Я думаю, да. Пора пробовать силы в топ-чемпионате. Понятно, он сильнее всех здесь, но пройдет год и чисто психологически футболист немножко потухнет. А когда такое происходит с игроком, начинается деградация.

Поэтому нужно искать хорошую команду, возраст у него для этого еще нормальный. Но действовать надо уже сейчас, российский уровень Промес перерос.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (17)
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VVM1964
1517084750
А может Промес сам решит , что , как и когда ему делать ? " Ни что , так легко не дается , как совет "
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anatolich72
1517091884
С таким подходом наших "ветеранов" наш футбол всегда будет в Ж.............Е.
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serppion
1517098535
Валеру спросили - Валера ответил. Он имеет право на собственное мнение. Промеса купили за хорошие деньги, чтоб Спартак (чемпионат РФ) был интереснее. Промес деньги честно отрабатывает. И нечего к нему лезть со своими советами!
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subbotaspartak
1517103841
Твоего совета как не хватало, У нас советчиков мало...
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Опорник84
1517113339
Есть такая поговорка, выше х,,,,,,я не прыгнешь! Поэтому играя в нашем чемпионате его планка будет стоять на одном уровне! Для того что-бы расти надо переходить в топовый чемпионат! Вопрос в другом, а способен ли он играть в той же Англии, или его место будет на лавке, и тогда он совсем пропадет как футболист! Пример того же Мусы из цска, у нас он был хорош, а в Англии потух! Ну а нам болельщикам конечно не хочется что-бы уходили хорошие футболисты, мы тоже любим эту игру ,и хотим смотреть на хороших парней, которые умеют играть!
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Сильвербой
1517121897
Обязательно уедет, но только не сейчас! Летом, пожалуйста! Есть деньги - вот вам Промес, нет денег - вот вам х..й!!!
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OfaZavr
1517124322
а вот поедет заграницу и сядет там на лавку, испортит ему все там какой-нибудь тренер который просто не будет ему доверять не по игровым а по своим причинам и как раз там и потухнет он а потом уже былое не вернет и будет вон как Милош Красич скитаться по неизвестным клубам, так что еще неизвестно что лучше и где лучше к этому нужно подходить с умом.
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Полная Канистра
1517126723
кечинов видимо плохо инфо владеет он же сказал что только в топ клуб пойдет а не во 2 сортные . И откуда ему знать что он потухнет если 3й год показывает стабильность и даже лучше. а там что с порога заиграет ещё не известно муса тоже в лестер ушёл и что пустота как улетел так и приземлился
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Spartak 777
1517129407
А я не хочу что бы Антоха уезжал , Спарак и так топ клуб , в России по крайней мере
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zigbert
1517133892
Странный совет,тем более от бывшего спартаковца.
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