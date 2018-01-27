Кечинов: «Промесу нужно уходить из «Спартака», чтобы не деградировать»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал слухи касательно возможного ухода из стана красно-белых полузащитника Квинси Промеса. Эксперт призывает голландца уехать из России.

– Промес перерос уровень РФПЛ? Ему пора уезжать?

– Я думаю, да. Пора пробовать силы в топ-чемпионате. Понятно, он сильнее всех здесь, но пройдет год и чисто психологически футболист немножко потухнет. А когда такое происходит с игроком, начинается деградация.

Поэтому нужно искать хорошую команду, возраст у него для этого еще нормальный. Но действовать надо уже сейчас, российский уровень Промес перерос.