Куман может возглавить сборную Голландии

Экс-главный тренер «Эвертона» Рональд Куман ведет переговоры с Федерацией футбола Голландии.

Организация собирается предложить 54-летнему специалисту должность главного тренера национальной сборной, в которой он работал в 1997 по 1998 в статусе работника тренерского штаба. На данный момент пост занимает Дик Адвокат.

Куман покинул ливерпульский клуб октябре 2017 года. Прежде он работал с «Саутгемптоном», «Фейноордом», «АЗ», «Валенсией», «ПСВ», «Бенфикой», «Аяксом» и «Витессом», а также входил в тренерский штаб «Барселоны».

Напомним, «оранжевые» не вышли на чемпионат мира-2018. В марте команда проведет товарищеский матч со сборной Португалии.