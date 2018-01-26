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    Куман может возглавить сборную Голландии

    Экс-главный тренер «Эвертона» Рональд Куман ведет переговоры с Федерацией футбола Голландии.

    Организация собирается предложить 54-летнему специалисту должность главного тренера национальной сборной, в которой он работал в 1997 по 1998 в статусе работника тренерского штаба. На данный момент пост занимает Дик Адвокат.

    Куман покинул ливерпульский клуб октябре 2017 года. Прежде он работал с «Саутгемптоном», «Фейноордом», «АЗ», «Валенсией», «ПСВ», «Бенфикой», «Аяксом» и «Витессом», а также входил в тренерский штаб «Барселоны».

    Напомним, «оранжевые» не вышли на чемпионат мира-2018. В марте команда проведет товарищеский матч со сборной Португалии.

    Источник: Voetbal International

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    26.01.2018 23:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 27 января 2018, 02:00

      А других и вариантов, в общем-то, и нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 27 января 2018, 00:02

      у оранжевых сейчас спад

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 23:51

      Видел нарезку штрафных в его исполнении. Вот это пушка у него была

      0
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