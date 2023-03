Алвес дисквалифицирован на три матча за крик на арбитра

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес получил трехматчевую дисквалификацию после встречи 22-го тура французской Лиги 1 против «Лиона». Игра закончилась со счетом 1:2.

Алвес был наказан за недисциплинированное поведение.

В начале второго тайма бразилец сфолил на сопернике. Судья остановил встречу, что не понравилось бразильцу – он накричал на главного арбитра встречи Клемана Турпена. Судья показал 34-летнему игроку красную карточку.

Dani Alves was only going to get a yellow card, but for screaming in the referee's face he has now been banned for three matches with a one-match suspended ban! pic.twitter.com/da5XvmqhEh