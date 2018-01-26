Алвес дисквалифицирован на три матча за крик на арбитра

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес получил трехматчевую дисквалификацию после встречи 22-го тура французской Лиги 1 против «Лиона». Игра закончилась со счетом 1:2.
Алвес был наказан за недисциплинированное поведение.
В начале второго тайма бразилец сфолил на сопернике. Судья остановил встречу, что не понравилось бразильцу – он накричал на главного арбитра встречи Клемана Турпена. Судья показал 34-летнему игроку красную карточку.
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Источник: Goal.com