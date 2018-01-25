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    Манчини: «Против «Славии» должно сыграть как можно больше ребят. Поменяем 7-8 футболистов»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал об ожиданиях от контрольной встречи со «Славией».

    – Главная задача, которая перед нами стоит, – это правильно распределить игровое время между футболистами. Я считаю, что сегодня должно сыграть как можно больше ребят. Первый матч мне показал, кто способен провести на поле чуть больше, кто способен сыграть чуть меньше. Сегодня, безусловно, будет большая ротация.

    – Ждать ли нам полного обновления состава в перерыве?

    – Такой ситуации, как в матче с «Копенгагеном» не повторится, потому что у нас есть несколько травмированных ребят. У нас нет полностью боеспособных 22 игрока. Во втором тайме мы поменяем 7-8 футболистов.

    Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.01.2018 14:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 25 января 2018, 16:10

      Ну вот , а говорят Манчини всё равно, Манчини не тренирует, Манчини не любит русских, Манчини не строит команду .... всё таки смотрит и пробует всех

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 25 января 2018, 15:29

      Хорошей тренировки вам.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1282

      Джой 25 января 2018, 15:20

      Я надеюсь сегодня он увидит от кого отказался.
      Большой Привет Нашему Капитану

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