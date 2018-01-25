Манчини: «Против «Славии» должно сыграть как можно больше ребят. Поменяем 7-8 футболистов»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал об ожиданиях от контрольной встречи со «Славией».

– Главная задача, которая перед нами стоит, – это правильно распределить игровое время между футболистами. Я считаю, что сегодня должно сыграть как можно больше ребят. Первый матч мне показал, кто способен провести на поле чуть больше, кто способен сыграть чуть меньше. Сегодня, безусловно, будет большая ротация.

– Ждать ли нам полного обновления состава в перерыве?

– Такой ситуации, как в матче с «Копенгагеном» не повторится, потому что у нас есть несколько травмированных ребят. У нас нет полностью боеспособных 22 игрока. Во втором тайме мы поменяем 7-8 футболистов.

Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.