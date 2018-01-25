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  • Роналду обвинил в вылете из Кубка Испании трех футболистов «Реала»

Роналду обвинил в вылете из Кубка Испании трех футболистов «Реала»

25 января 2018, 11:06
26

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду остался недоволен вылетом команды из Кубка Испании после поражения в ответном матче 1/4 финала «Леганесу». Португалец готов возложить ответственность за это поражение на трех партнеров по команде – Кико Касилью, Ашрафа Хакими и Маркоса Льоренте.

Сам Роналду пропускал данную встречу – в тренерском штабе дали возможность передохнуть своему звездному игроку, так как в последней игре против «Депортиво» (7:1) он получил рассечение на лице. Также в стартовом составе мадридцев не было еще нескольких ведущих футболистов команды, включая Гарета Бэйла, Луки Модрича и Марсело.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Реал» – «Леганес» завершился со счетом 1:2 (первый матч – 1:0).

Источник: Express.co.uk
Испания. Кубок Реал Роналду Криштиану
Комментарии (26)
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la verdad
1516867883
Может лучше обвинить тренерский штаб за недооценку соперника?
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insider_retro
1516868483
Истекающий кровью и негодованием Роналду, бросил перчатку упрёка и презрения трём лентяям! По мне, так лентяев было больше! Вчерашний матч - яркое подтверждение того, что и в Испании некоторые страдают шапкозакидательскими настроениями!
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Jackson88
1516868713
ещё лещей надо было настрелять этим упырям
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muttu
1516868800
РЕАЛ середняк ЛА-ЛИГИ без своих звезд да и сними тоже
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Munez89
1516870441
Ну теперь только ЛЧ, да и то шансы на победу в этом турнире не большие..провальный сезон для сливочных.
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серега кашин
1516871045
а сам то во многих матчах сам играет также
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neomessi
1516875827
наверное это просто бред. надо же СМИ раздувать все это.
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Тraumtanzеr
1516876820
Всего то 33, а уже маразм.
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Hala Madrid
1516877592
А есть доказательства? Где сама цитата? Журнашл*ам лишь бы раздуть скандал.
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OfaZavr
1516893850
вряд ли это правда, опять журналисты после неудачи хотят стравить игроков и посмотреть что из этого получиться.
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