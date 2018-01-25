Роналду обвинил в вылете из Кубка Испании трех футболистов «Реала»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду остался недоволен вылетом команды из Кубка Испании после поражения в ответном матче 1/4 финала «Леганесу». Португалец готов возложить ответственность за это поражение на трех партнеров по команде – Кико Касилью, Ашрафа Хакими и Маркоса Льоренте.

Сам Роналду пропускал данную встречу – в тренерском штабе дали возможность передохнуть своему звездному игроку, так как в последней игре против «Депортиво» (7:1) он получил рассечение на лице. Также в стартовом составе мадридцев не было еще нескольких ведущих футболистов команды, включая Гарета Бэйла, Луки Модрича и Марсело.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Реал» – «Леганес» завершился со счетом 1:2 (первый матч – 1:0).