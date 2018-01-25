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    Роналду обвинил в вылете из Кубка Испании трех футболистов «Реала»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду остался недоволен вылетом команды из Кубка Испании после поражения в ответном матче 1/4 финала «Леганесу». Португалец готов возложить ответственность за это поражение на трех партнеров по команде – Кико Касилью, Ашрафа Хакими и Маркоса Льоренте.

    Сам Роналду пропускал данную встречу – в тренерском штабе дали возможность передохнуть своему звездному игроку, так как в последней игре против «Депортиво» (7:1) он получил рассечение на лице. Также в стартовом составе мадридцев не было еще нескольких ведущих футболистов команды, включая Гарета Бэйла, Луки Модрича и Марсело.

    Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Реал» – «Леганес» завершился со счетом 1:2 (первый матч – 1:0).

    Источник: Express.co.uk

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    25.01.2018 11:06
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 января 2018, 18:24

      вряд ли это правда, опять журналисты после неудачи хотят стравить игроков и посмотреть что из этого получиться.

      2
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 25 января 2018, 16:18

      ...виноват зидан и дублирующий состав!!!

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 25 января 2018, 16:15

      А кто выпустил против "поверженного" Леганеса полу-второй состав?

      -1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 25 января 2018, 14:51

      Ну по логике, кто дал мега пас назад в первом голе? ашрааф, начо не смог принять, но вина ашраафа, кривой пас. Плюс кико пропустил потом с дальнего удара, да и со штрафного НАД головой пропускать - тоже вина вратаря, пусть и удар не слабый был, но угол - ок, не смог, но над гоовой. Любой человек скажет. что это вратарский гол. Как и гол в ближний угол тоже считается ошибкой вратаря

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 25 января 2018, 13:53

      А есть доказательства? Где сама цитата? Журнашл*ам лишь бы раздуть скандал.

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 25 января 2018, 13:40

      Всего то 33, а уже маразм.

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 25 января 2018, 13:34

      Жаль, что в контрактах не прописывают сшив рта на случай сумасшествия футболиста

      0
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      Рейтинг: +114

      neomessi 25 января 2018, 13:23

      наверное это просто бред.
      надо же СМИ раздувать все это.

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 января 2018, 12:29

      Без Модрича думать некому,без Бейла и Роналду бежать да забивать некому.

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 25 января 2018, 12:28

      все виноваты вокруг, кроме меня(

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