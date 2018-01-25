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    «Рома» впервые в сезоне набрала очко, уступая в счете по ходу матча

    В среду, 24 января, состоялся перенесенный матч третьего тура итальянской Серии А, в котором «Сампдория» принимала «Рому». Столичной команде удалось уйти от поражения на 90-й минуте за счет гола форварда Эдина Джеко. Игра завершилась со счетом 1:1.

    Благодаря этому результату «Рома» впервые в текущем турнире набрала очко после того, как уступала в счете по ходу встречи. Безвыигрышная серия «Ромы», учитывая Кубок Италии, достигла шести матчей.

    После 21 тура «Рома» располагается на пятой строчке турнирной таблицы итальянской Серии А.

    Источник: Opta

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    25.01.2018 08:16
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