«Рома» впервые в сезоне набрала очко, уступая в счете по ходу матча

В среду, 24 января, состоялся перенесенный матч третьего тура итальянской Серии А, в котором «Сампдория» принимала «Рому». Столичной команде удалось уйти от поражения на 90-й минуте за счет гола форварда Эдина Джеко. Игра завершилась со счетом 1:1.

Благодаря этому результату «Рома» впервые в текущем турнире набрала очко после того, как уступала в счете по ходу встречи. Безвыигрышная серия «Ромы», учитывая Кубок Италии, достигла шести матчей.

После 21 тура «Рома» располагается на пятой строчке турнирной таблицы итальянской Серии А.