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    Конте: «Арсенал» забил оба мяча при странных обстоятельствах»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте назвал странным поражение от «Арсенала» в ответном полуфинальном матче Кубка английской Лиги.

    «Мы мощно начали игру, быстро открыли счет, однако вскоре пропустили обидный гол после двойного рикошета. Сегодня оба мяча в наши ворота были забиты при странных обстоятельствах в моментах, когда нам просто не повезло. Матч проходил в равной борьбе, в которой могла победить как одна, так и другая сторона, однако на этот раз удача оказалась на стороне «Арсенала».

    В то же время, нам следует отдать должное команде Арсена Венгера, которая сумела добиться своей цели и выйти в финальный матч турнира», – заявил после матча итальянец.

    Ответный полуфинальный матч Кубка английской Лиги «Арсенал» – «Челси» завершился со счетом 2:1. Первый матч – 0:0.

    Источник: ФК «Челси»

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    25.01.2018 06:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 25 января 2018, 06:49

      не умеешь ты играть против венгера в отличие от маура.

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