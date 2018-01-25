Конте: «Арсенал» забил оба мяча при странных обстоятельствах»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте назвал странным поражение от «Арсенала» в ответном полуфинальном матче Кубка английской Лиги.

«Мы мощно начали игру, быстро открыли счет, однако вскоре пропустили обидный гол после двойного рикошета. Сегодня оба мяча в наши ворота были забиты при странных обстоятельствах в моментах, когда нам просто не повезло. Матч проходил в равной борьбе, в которой могла победить как одна, так и другая сторона, однако на этот раз удача оказалась на стороне «Арсенала».

В то же время, нам следует отдать должное команде Арсена Венгера, которая сумела добиться своей цели и выйти в финальный матч турнира», – заявил после матча итальянец.

Ответный полуфинальный матч Кубка английской Лиги «Арсенал» – «Челси» завершился со счетом 2:1. Первый матч – 0:0.