Зидан взял ответственность за вылет из Кубка Испании на себя

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан взял всю ответственность за вылет из Кубка Испании в четвертьфинале на себя.

«Это поражение – мой личный провал. Я полностью несу ответственность за результат.

Мы не показывали свой футбол, особенно в первом тайме. Команда была недостаточно хороша для победы. Мы играли не так, как должны были. Это очень сложный, болезненный момент для всех в клубе.

Нам предстоит проанализировать причины этого поражения. Особенно мне лично, так как я несу ответственность за результаты команды. Мы не смогли исправить положение по ходу матча, у нас было 90 минут, но мы не справились.

Теперь нужно думать о предстоящих матчах, в ближайшие выходные у нас еще одна игра. Нам ничего не остается, кроме как продолжать работать», – сказал Зидан.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Реал» – «Леганес» завершился со счетом 1:2 (первый матч – 1:0).