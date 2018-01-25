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    Зидан взял ответственность за вылет из Кубка Испании на себя

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан взял всю ответственность за вылет из Кубка Испании в четвертьфинале на себя.

    «Это поражение – мой личный провал. Я полностью несу ответственность за результат.

    Мы не показывали свой футбол, особенно в первом тайме. Команда была недостаточно хороша для победы. Мы играли не так, как должны были. Это очень сложный, болезненный момент для всех в клубе.

    Нам предстоит проанализировать причины этого поражения. Особенно мне лично, так как я несу ответственность за результаты команды. Мы не смогли исправить положение по ходу матча, у нас было 90 минут, но мы не справились.

    Теперь нужно думать о предстоящих матчах, в ближайшие выходные у нас еще одна игра. Нам ничего не остается, кроме как продолжать работать», – сказал Зидан.

    Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Реал» – «Леганес» завершился со счетом 1:2 (первый матч – 1:0).

    Источник: Marca

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    25.01.2018 06:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 25 января 2018, 09:19

      Просто нет слов. ЛЮБОЙ клуб может обыграть "Реал", тренеры всяких "Леганесов" и прочих на полном серьёзе говорят, что планируют обыграть "Реал" и добиваются своего. Королевский клуб борется за попадание в ЛЧ в следующем сезоне. Абсолютно ватный состав, но менять его конечно не будут. А у Зидана наверное опять мяч не летит в ворота, больше причин же нет.

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 25 января 2018, 07:53

      Кто бы сомневался

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