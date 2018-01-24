Кабальеро, Педро и Рюдигер – в стартовом составе «Челси» на матч с «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Челси» на ответный матч Кубка английской лиги.

«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Эль-Ненни, Уилшир, Джака, Озил, Айоби, Лаказетт.

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Бакайоко, Канте, Алонсо, Виллиан, Азар, Педро.

Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первый матч завершился вничью – 0:0.

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