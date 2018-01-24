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    Кабальеро, Педро и Рюдигер – в стартовом составе «Челси» на матч с «Арсеналом»

    Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Челси» на ответный матч Кубка английской лиги.

    «Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Эль-Ненни, Уилшир, Джака, Озил, Айоби, Лаказетт.

    «Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Бакайоко, Канте, Алонсо, Виллиан, Азар, Педро.

    Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Первый матч завершился вничью – 0:0.

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    Источник: Twitter

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    24.01.2018 22:13
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