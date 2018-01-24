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    Зарплата Обамеянга в «Арсенале» может составить более 20 миллионов в год

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Арсенал».

    28-летний габонец согласовал с лондонским клубом условия личного контракта – зарплата игрока составит более 20 миллионов евро в год. Это в два раза больше, чем футболист зарабатывает в Германии.

    Ранее сообщалось, что «Боруссия» не отпустит Обамеянга в «Арсенал» менее чем за 70 миллионов.

    В нынешнем сезоне Обамеянг провел в Бундеслиге 15 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Bild

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    24.01.2018 22:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 25 января 2018, 00:09

      везет же некоторым))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 24 января 2018, 23:42

      Интересно, если его, как льва Бонифация, пригласить на каникулах выступить за Ростсельмаш, - согласится? А если свитер подарить?...
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!
      РОССИЯ, ПОДЪЁМ!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 24 января 2018, 22:50

      арсенал поднимут пьер и генрих

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 24 января 2018, 22:40

      шило на мыло променяет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 января 2018, 22:06

      УпотЕет отрабатывать!
      В Германии он всё только с Левандовски перестреливался. А теперь всё новое, неведомое и не предсказуемое!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > insider_retro 25 января 2018, 07:14

      Думаю,за такие деньги,можно и попотеть...

      0
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