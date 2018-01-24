Зарплата Обамеянга в «Арсенале» может составить более 20 миллионов в год

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Арсенал».

28-летний габонец согласовал с лондонским клубом условия личного контракта – зарплата игрока составит более 20 миллионов евро в год. Это в два раза больше, чем футболист зарабатывает в Германии.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» не отпустит Обамеянга в «Арсенал» менее чем за 70 миллионов.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел в Бундеслиге 15 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.