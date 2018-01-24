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  • Зарплата Обамеянга в «Арсенале» может составить более 20 миллионов в год

Зарплата Обамеянга в «Арсенале» может составить более 20 миллионов в год

24 января 2018, 22:01
6

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Арсенал».

28-летний габонец согласовал с лондонским клубом условия личного контракта – зарплата игрока составит более 20 миллионов евро в год. Это в два раза больше, чем футболист зарабатывает в Германии.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» не отпустит Обамеянга в «Арсенал» менее чем за 70 миллионов.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел в Бундеслиге 15 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

Источник: Bild
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (6)
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insider_retro
1516820760
УпотЕет отрабатывать! В Германии он всё только с Левандовски перестреливался. А теперь всё новое, неведомое и не предсказуемое!
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серега кашин
1516822827
шило на мыло променяет
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KARAT777
1516823424
арсенал поднимут пьер и генрих
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Par Mezan
1516826551
Интересно, если его, как льва Бонифация, пригласить на каникулах выступить за Ростсельмаш, - согласится? А если свитер подарить?... РОСТСЕЛЬМАШ!!! РОССИЯ, ПОДЪЁМ!!
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Борз-95
1516828190
везет же некоторым))
Ответить
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