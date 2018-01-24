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  • Черчесов: «Мы рады группе со шведами и турками, с нетерпением ждем начала Лиги наций»

Черчесов: «Мы рады группе со шведами и турками, с нетерпением ждем начала Лиги наций»

24 января 2018, 15:17
25

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от жеребьевки первого розыгрыша Лиги наций. Напомним, что мы сыграем со шведами и турками.

«По-моему, у нас хорошая группа, достаточно крепкая. Мы рады, что у нас такая группа. Мы ждем сегодня расписания. Другое дело, что, хотелось бы или нет, но расставили приоритеты. Информативно все это принимаем, но больше концентрируемся на чемпионате мира. Все шаг за шагом.

Естественно, уже многие команды начали подготовку. Мы внимательно отсматриваем игры, которые играются. К сожалению, у нас есть одна потеря – Георгий Джикия. Сейчас я прилетаю в Москву. Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче полетят в Испанию. Потом я полечу в Турцию через несколько дней. Информация собирается.

Такие турниры невозможно играть экспериментальными составами. Турнир новый. С нетерпением ждем, как этот турнир будет проходить, плюсы и минусы. Обсуждали стратегию. Все надо проанализировать. Мы представляем Россию, на каждый матч надо готовиться, но приоритет чемпионат мира. Не будем распыляться», – заключил Черчесов в интервью «Матч ТВ»..

Лига наций начнется осенью.

Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (25)
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acer2003
1516796382
Похоже, шансов нет (( Чему Черчесова рад ???
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vladimir-7
1516796508
Черчес, размечтался, осенью тебя в сборной не будет.
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fhnv
1516796700
а ты ещё после ЧМ думаешь останешся тренировать сборную?
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bset
1516797979
Рады-то рады. Вот только невыход из группы, отставка и в турнире том играть будем уже с новым тренером.
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hevbn 28
1516801668
Очень удивляет формулировка главного тренера по поводу сфокусированности только на ЧМ , такое впечатление ,что Станислав Саламович хочет побыстрей сыграть этот турнир , а там хоть трава не расти. Это как минимум странно на мой взгляд.
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Kulima
1516803133
«..МЫ рады; МЫ внимательно; МЫ ждем..» это означает, что стасик останется у руля сборной, даже несмотря на то как сборная выступит на ЧМ, очень и очень грустно..
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Полная Канистра
1516804440
ни черта ничего не понял //они поедут туда я поеду туда потом они туда потом опять же я полечу туда// одни туристы
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yorgenbarenz
1516805195
Осенью будет и тренер новый и состав экспериментальный.
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dok66
1516805239
Пойдет один турнир . Тогда и будет понятно - рады мы , или не рады ! А пока все непонятно !
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Сибирь за Спартак
1516807309
К этому турниру будет другой тренерский штаб.
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