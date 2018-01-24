Черчесов: «Мы рады группе со шведами и турками, с нетерпением ждем начала Лиги наций»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от жеребьевки первого розыгрыша Лиги наций. Напомним, что мы сыграем со шведами и турками.

«По-моему, у нас хорошая группа, достаточно крепкая. Мы рады, что у нас такая группа. Мы ждем сегодня расписания. Другое дело, что, хотелось бы или нет, но расставили приоритеты. Информативно все это принимаем, но больше концентрируемся на чемпионате мира. Все шаг за шагом.

Естественно, уже многие команды начали подготовку. Мы внимательно отсматриваем игры, которые играются. К сожалению, у нас есть одна потеря – Георгий Джикия. Сейчас я прилетаю в Москву. Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче полетят в Испанию. Потом я полечу в Турцию через несколько дней. Информация собирается.

Такие турниры невозможно играть экспериментальными составами. Турнир новый. С нетерпением ждем, как этот турнир будет проходить, плюсы и минусы. Обсуждали стратегию. Все надо проанализировать. Мы представляем Россию, на каждый матч надо готовиться, но приоритет чемпионат мира. Не будем распыляться», – заключил Черчесов в интервью «Матч ТВ»..

Лига наций начнется осенью.

Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?