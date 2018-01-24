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    Черчесов: «Мы рады группе со шведами и турками, с нетерпением ждем начала Лиги наций»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от жеребьевки первого розыгрыша Лиги наций. Напомним, что мы сыграем со шведами и турками.

    «По-моему, у нас хорошая группа, достаточно крепкая. Мы рады, что у нас такая группа. Мы ждем сегодня расписания. Другое дело, что, хотелось бы или нет, но расставили приоритеты. Информативно все это принимаем, но больше концентрируемся на чемпионате мира. Все шаг за шагом.

    Естественно, уже многие команды начали подготовку. Мы внимательно отсматриваем игры, которые играются. К сожалению, у нас есть одна потеря – Георгий Джикия. Сейчас я прилетаю в Москву. Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче полетят в Испанию. Потом я полечу в Турцию через несколько дней. Информация собирается.

    Такие турниры невозможно играть экспериментальными составами. Турнир новый. С нетерпением ждем, как этот турнир будет проходить, плюсы и минусы. Обсуждали стратегию. Все надо проанализировать. Мы представляем Россию, на каждый матч надо готовиться, но приоритет чемпионат мира. Не будем распыляться», – заключил Черчесов в интервью «Матч ТВ»..

    Лига наций начнется осенью.

    Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2018 15:17
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +459

      77SAM 25 января 2018, 00:54

      Так "не распыляйся", а делом занимайся.

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 24 января 2018, 21:43

      Ждем очередного позора ... Абрек Черчесов и Ромащенко, это кто? Светило нашего футбола? Я думаю, что Бердыев смог бы чего-то сделать, но не эти ушлепки.....

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 24 января 2018, 21:17

      Чему ты радуешься, очередному позор у? ????!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 24 января 2018, 18:21

      К этому турниру будет другой тренерский штаб.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Сибирь за Спартак 24 января 2018, 18:37

      ну хрен знает,если повезёт то усатого оставят.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 января 2018, 17:47

      Пойдет один турнир . Тогда и будет понятно - рады мы , или не рады ! А пока все непонятно !

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 января 2018, 17:46

      Осенью будет и тренер новый и состав экспериментальный.

      1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 24 января 2018, 17:44

      ...чтобы не говорил Черчесов--- не верю.ИМХО.

      0
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 24 января 2018, 17:43

      Черчесов: «Мы рады группе со шведами и турками, с нетерпением ждем начала Лиги наций»... Ещё бы! Мы же с ними столько раз воевали!.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 января 2018, 17:34

      ни черта ничего не понял //они поедут туда я поеду туда потом они туда потом опять же я полечу туда// одни туристы

      4
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      Рейтинг: +93

      Borz1 24 января 2018, 17:27

      точно они рады

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