Конте: «Мората должен решить проблему с травмой спины»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не сможет рассчитывать в полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Арсеналом» на Альваро Морату из-за травмы спины.

«Если помните, в прошлом Мората пропускал матчи из-за проблем со спиной, и теперь эта проблема вернулась за день до игры с «Брайтоном». Я надеюсь, что в этом нет ничего серьезного, но он уже во второй раз пропускает матчи.

Теперь он старается решить эту проблему вместе с медицинским штабом и начать тренироваться без этой боли. Это серьезная проблема на данный момент, не потому что он не забивает голов или потерял уверенность, а потому что у каждого нападающего бывают такие моменты.

Сейчас настоящая проблема заключается в том, что он должен преодолеть проблему со спиной, и, надеюсь, мы сможем добиться этого в скором времени, потому что нам нужна самоотдача Альваро», – сказал Конте.

Второй полуфинал Кубка лиги состоится в среду, 24 января. В нем встретятся «Арсенал» и «Челси», которые в первом матче сыграли вничью – 0:0.