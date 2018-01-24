Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте: «Мората должен решить проблему с травмой спины»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте не сможет рассчитывать в полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Арсеналом» на Альваро Морату из-за травмы спины.

    «Если помните, в прошлом Мората пропускал матчи из-за проблем со спиной, и теперь эта проблема вернулась за день до игры с «Брайтоном». Я надеюсь, что в этом нет ничего серьезного, но он уже во второй раз пропускает матчи.

    Теперь он старается решить эту проблему вместе с медицинским штабом и начать тренироваться без этой боли. Это серьезная проблема на данный момент, не потому что он не забивает голов или потерял уверенность, а потому что у каждого нападающего бывают такие моменты.

    Сейчас настоящая проблема заключается в том, что он должен преодолеть проблему со спиной, и, надеюсь, мы сможем добиться этого в скором времени, потому что нам нужна самоотдача Альваро», – сказал Конте.

    Второй полуфинал Кубка лиги состоится в среду, 24 января. В нем встретятся «Арсенал» и «Челси», которые в первом матче сыграли вничью – 0:0.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2018 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11