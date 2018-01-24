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ВЦИОМ: Яшин занял 15 место в списке русских кумиров XX века

24 января 2018, 00:21
22

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса «Русский кумир XX века».

Исследование приурочено к к 80-летию со дня рождения советского поэта, актера и певца Владимира Высоцкого, который возглавил рейтинг.

«Владимир Высоцкий остается для россиян одним из русских кумиров XX в.: как 20 лет назад (31% в 1999 г.), так и сегодня (28% в 2018 г.), он занимает вторую строчку в народном рейтинге (респондентам предлагался список фамилий), уступая только Юрию Гагарину (44% в 2018 г.).

Имя Высоцкого знакомо почти каждому россиянину (впервые услышали о нем в ходе опроса только 1% респондентов), и ассоциируется прежде всего с его творчеством как певца (для 47% опрошенных), актера (13% – актера театра, 13% – актера кино), поэта (25%)», – говорится на сайте ВЦИОМ.

15 место в списке кумиров XX века занял экс-вратарь «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин. Олимпийский чемпион-1956, победитель Евро-1960, пятикратный чемпион СССР является единственным голкипером в истории, получавшим «Золотой мяч».

В октябре 2017 года «Бомбардир» писал о том, что в МГИМО появится памятник Яшину.

Полные результаты опроса отображены в таблице.

Источник: ВЦИОМ
Россия. Премьер-лига Динамо Россия СССР
Комментарии (22)
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DOCTOR PENALTY
1516742773
Единственный из спортсменов и представляет ФУТБОЛ! Огорчает присутствие в списке горбачёва.
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makson_klim
1516744795
мое мнение Жуков должен быть на первом месте!!!Ничего личного,все герои,я всех уважаю,ценю,помню...Но Георгий Константинович,подарил многим из нас жизнь...это тем кто знает историю...
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Евгений П
1516747776
Интересно посмотреть на те 2% которые отдали голос за Горбачева
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Болельщик Реал Мадрида
1516769251
****, и тут включили антисоветскую риторику. Солженицын и Горбачев, две главные мрази, благодаря которым, я больше не чувствую, что у меня есть Родина. Я как гражданин СССР, не чувствую, что РФ моя Родина. Я готов был умереть за мою Социалистическую Родину, а за буржуйские ценности, которые существуют сейчас нет.
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Добрый Бобер
1516772886
Солженицын в пятёрке? О_о
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