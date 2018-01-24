Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ВЦИОМ: Яшин занял 15 место в списке русских кумиров XX века

    Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса «Русский кумир XX века».

    Исследование приурочено к к 80-летию со дня рождения советского поэта, актера и певца Владимира Высоцкого, который возглавил рейтинг.

    «Владимир Высоцкий остается для россиян одним из русских кумиров XX в.: как 20 лет назад (31% в 1999 г.), так и сегодня (28% в 2018 г.), он занимает вторую строчку в народном рейтинге (респондентам предлагался список фамилий), уступая только Юрию Гагарину (44% в 2018 г.).

    Имя Высоцкого знакомо почти каждому россиянину (впервые услышали о нем в ходе опроса только 1% респондентов), и ассоциируется прежде всего с его творчеством как певца (для 47% опрошенных), актера (13% – актера театра, 13% – актера кино), поэта (25%)», – говорится на сайте ВЦИОМ.

    15 место в списке кумиров XX века занял экс-вратарь «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин. Олимпийский чемпион-1956, победитель Евро-1960, пятикратный чемпион СССР является единственным голкипером в истории, получавшим «Золотой мяч».

    В октябре 2017 года «Бомбардир» писал о том, что в МГИМО появится памятник Яшину.

    Полные результаты опроса отображены в таблице.

    Источник: ВЦИОМ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2018 00:21
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 24 января 2018, 08:48

      Солженицын в пятёрке? О_о

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 24 января 2018, 07:47

      ****, и тут включили антисоветскую риторику. Солженицын и Горбачев, две главные мрази, благодаря которым, я больше не чувствую, что у меня есть Родина. Я как гражданин СССР, не чувствую, что РФ моя Родина. Я готов был умереть за мою Социалистическую Родину, а за буржуйские ценности, которые существуют сейчас нет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +210

      Кутах > Болельщик Реал Мадрида 24 января 2018, 09:38

      Ну, ты и ***** однако

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. > Болельщик Реал Мадрида 24 января 2018, 12:15

      +++!!! Без комментариев.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +600

      dimar > Болельщик Реал Мадрида 25 января 2018, 17:50

      cразу видна жертва телевизора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 24 января 2018, 01:49

      Интересно посмотреть на те 2% которые отдали голос за Горбачева

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Евгений П 24 января 2018, 05:44

      А мне интересно посмотреть на тех. для кого Сталин кумир. Неужели у нас столько, затрудняюсь подобрать слово, назовем их малограмотными рабами.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > kykyi 24 января 2018, 07:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Закрой свой рот, мразь власовская, буржуйская!

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Болельщик Реал Мадрида 24 января 2018, 08:22

      Из этих, выше названных?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +210

      Кутах > Болельщик Реал Мадрида 24 января 2018, 09:39

      ********

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      Путлер3 > Болельщик Реал Мадрида 24 января 2018, 12:21

      *******.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 24 января 2018, 00:59

      мое мнение Жуков должен быть на первом месте!!!Ничего личного,все герои,я всех уважаю,ценю,помню...Но Георгий Константинович,подарил многим из нас жизнь...это тем кто знает историю...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > makson_klim 24 января 2018, 07:49

      Жизнь нам подарили советские солдаты, а не только Г.К. Жуков. Он герой, но если уж на то пошло, на первом месте, должено быть опережение советские солдаты.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Болельщик Реал Мадрида 24 января 2018, 11:47

      здесь не про народ вопрос...а про личности!мое мнение,что это Жуков!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 января 2018, 00:26

      Единственный из спортсменов и представляет ФУТБОЛ! Огорчает присутствие в списке горбачёва.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 > DOCTOR PENALTY 24 января 2018, 00:44

      А как же Ирина Роднина?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      Путлер3 > DOCTOR PENALTY 24 января 2018, 00:44

      А присутствие ублюдка Сталина тебя не смущает?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > Shpion23 24 января 2018, 00:54

      просмотрел....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2214

      RusikLand > Путлер3 24 января 2018, 00:59

      Список кумиров 21 века смутил бы тебя больше:)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Путлер3 24 января 2018, 07:51

      Это ты ублюдок, тварь малограмотная! Руки прочь от вождя и отца народов!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      Путлер3 > Болельщик Реал Мадрида 24 января 2018, 12:20

      Дебил! Эта мразь уничтожила сотни тысяч, если не миллионы людей! А ты ******* называешь его отцом народов. Куда мир катится, какие идиоты вокруг.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim > RusikLand 24 января 2018, 21:50

      бузова!!!!!)))))На первом месте))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11