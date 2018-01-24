ВЦИОМ: Яшин занял 15 место в списке русских кумиров XX века

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса «Русский кумир XX века».

Исследование приурочено к к 80-летию со дня рождения советского поэта, актера и певца Владимира Высоцкого, который возглавил рейтинг.

«Владимир Высоцкий остается для россиян одним из русских кумиров XX в.: как 20 лет назад (31% в 1999 г.), так и сегодня (28% в 2018 г.), он занимает вторую строчку в народном рейтинге (респондентам предлагался список фамилий), уступая только Юрию Гагарину (44% в 2018 г.).

Имя Высоцкого знакомо почти каждому россиянину (впервые услышали о нем в ходе опроса только 1% респондентов), и ассоциируется прежде всего с его творчеством как певца (для 47% опрошенных), актера (13% – актера театра, 13% – актера кино), поэта (25%)», – говорится на сайте ВЦИОМ.

15 место в списке кумиров XX века занял экс-вратарь «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин. Олимпийский чемпион-1956, победитель Евро-1960, пятикратный чемпион СССР является единственным голкипером в истории, получавшим «Золотой мяч».

В октябре 2017 года «Бомбардир» писал о том, что в МГИМО появится памятник Яшину.

Полные результаты опроса отображены в таблице.