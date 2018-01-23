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    Скаут: «Моуринью следил за Санчесом с 2006 года»

    Хорхе Альвиаль, работавший в скаутских отделах «Челси» и «МЮ» при Жозе Моуринью, рассказал об интересе португальца к нападающему Алексису Санчесу.

    Вчера чилиец пополнил состав «красных дьяволов».

    «Я рекомендовал ему Санчеса с момента, когда Моуринью возглавил «Челси» в 2006 году. В самом начале своей карьеры я видел в игроке потенциал.

    Моуринью проявлял большой интерес к Санчесу в 2013, когда вернулся в «Челси». Футболист выбирал между синими и «Барселоной», и в итоге по непонятной причине перешел каталонский клуб.

    Жозе всегда нравился Санчес. Больше всего он любит в нем лидерские качества и возможность в любой момент решить исход встречи», – цитирует Альвиаля ESPN со ссылкой на La Tercera.

    В текущем сезоне 29-летний Санчес принял участие в 22 матчах всех турниров. На его счету восемь голов и четыре результативные передачи.

    Источник: ESPN

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    23.01.2018 23:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +43

      MU777 24 января 2018, 10:21

      Странная новость.
      Алексис в Барселону перешёл в 2011 г. Он точно не мог выбирать идти или ему в Челси или в Барселону в 2013. Он уже третий сезон в ней играл.

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 24 января 2018, 09:36

      По непонятной причине? Мне кажется как раз все очень понятно))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 января 2018, 03:49

      Как говорится: получите-распишитесь!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 января 2018, 00:05

      12 лет облизывался. Это рекорд!

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 24 января 2018, 00:04

      " в итоге по непонятной причине выбрал каталонский клуб."Очень улыбнуло!!!

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