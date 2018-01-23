Скаут: «Моуринью следил за Санчесом с 2006 года»

Хорхе Альвиаль, работавший в скаутских отделах «Челси» и «МЮ» при Жозе Моуринью, рассказал об интересе португальца к нападающему Алексису Санчесу.

Вчера чилиец пополнил состав «красных дьяволов».

«Я рекомендовал ему Санчеса с момента, когда Моуринью возглавил «Челси» в 2006 году. В самом начале своей карьеры я видел в игроке потенциал.

Моуринью проявлял большой интерес к Санчесу в 2013, когда вернулся в «Челси». Футболист выбирал между синими и «Барселоной», и в итоге по непонятной причине перешел каталонский клуб.

Жозе всегда нравился Санчес. Больше всего он любит в нем лидерские качества и возможность в любой момент решить исход встречи», – цитирует Альвиаля ESPN со ссылкой на La Tercera.

В текущем сезоне 29-летний Санчес принял участие в 22 матчах всех турниров. На его счету восемь голов и четыре результативные передачи.