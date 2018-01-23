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Скаут: «Моуринью следил за Санчесом с 2006 года»

23 января 2018, 23:44
5

Хорхе Альвиаль, работавший в скаутских отделах «Челси» и «МЮ» при Жозе Моуринью, рассказал об интересе португальца к нападающему Алексису Санчесу.

Вчера чилиец пополнил состав «красных дьяволов».

«Я рекомендовал ему Санчеса с момента, когда Моуринью возглавил «Челси» в 2006 году. В самом начале своей карьеры я видел в игроке потенциал.

Моуринью проявлял большой интерес к Санчесу в 2013, когда вернулся в «Челси». Футболист выбирал между синими и «Барселоной», и в итоге по непонятной причине перешел каталонский клуб.

Жозе всегда нравился Санчес. Больше всего он любит в нем лидерские качества и возможность в любой момент решить исход встречи», – цитирует Альвиаля ESPN со ссылкой на La Tercera.

В текущем сезоне 29-летний Санчес принял участие в 22 матчах всех турниров. На его счету восемь голов и четыре результативные передачи.

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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mutabor0992
1516741482
" в итоге по непонятной причине выбрал каталонский клуб."Очень улыбнуло!!!
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DOCTOR PENALTY
1516741530
12 лет облизывался. Это рекорд!
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Superviser77
1516754973
Как говорится: получите-распишитесь!
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Jenea83
1516775812
По непонятной причине? Мне кажется как раз все очень понятно))
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MU777
1516778507
Странная новость. Алексис в Барселону перешёл в 2011 г. Он точно не мог выбирать идти или ему в Челси или в Барселону в 2013. Он уже третий сезон в ней играл.
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