РФС проведет семинары для клубов РФПЛ по антидискриминационной политике

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин анонсировал семинары для клубов чемпионата России по антидискриминационной политике.

Напомним, сегодня Союз вынес замечание защитнику «Спартака» Георгию Джикии за пост о шоколадках. Руководитель пресс-службы московского клуба Леонид Трахтенберг получил штраф в размере 20 тысяч рублей.

«Данная запись в Twitter «Спартака» была признана дискриминационной на основании статьи 11 регламента РФС по этике, где сказано, что официальные лица клуба обязаны проявлять уважение к обычаям и традициям народов не только России, но и других стран, а также учитывать культурные особенности.

Мы понимаем, что игроков «Спартака» данное видео не задело, о чем они не раз признавались в многочисленных интервью. Но когда такое видео попадает в сеть, а тем более с официального аккаунта клуба, оно становится доступным для обсуждения во всем мире, а есть многие, кого такое обращение могло оскорбить.

В ближайшее время мы проведем семинары для клубов РФПЛ, на которых расскажем об особенностях современной антидискриминационной политики в мире, и считаю немаловажным, что такое же занятие мы проведем для игроков сборной России в преддверии чемпионата мира», – сказал Смертин.