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РФС проведет семинары для клубов РФПЛ по антидискриминационной политике

23 января 2018, 23:10
17

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин анонсировал семинары для клубов чемпионата России по антидискриминационной политике.

Напомним, сегодня Союз вынес замечание защитнику «Спартака» Георгию Джикии за пост о шоколадках. Руководитель пресс-службы московского клуба Леонид Трахтенберг получил штраф в размере 20 тысяч рублей.

«Данная запись в Twitter «Спартака» была признана дискриминационной на основании статьи 11 регламента РФС по этике, где сказано, что официальные лица клуба обязаны проявлять уважение к обычаям и традициям народов не только России, но и других стран, а также учитывать культурные особенности.

Мы понимаем, что игроков «Спартака» данное видео не задело, о чем они не раз признавались в многочисленных интервью. Но когда такое видео попадает в сеть, а тем более с официального аккаунта клуба, оно становится доступным для обсуждения во всем мире, а есть многие, кого такое обращение могло оскорбить.

В ближайшее время мы проведем семинары для клубов РФПЛ, на которых расскажем об особенностях современной антидискриминационной политики в мире, и считаю немаловажным, что такое же занятие мы проведем для игроков сборной России в преддверии чемпионата мира», – сказал Смертин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Локомотив ЦСКА Краснодар Смертин Алексей
Комментарии (17)
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insider_retro
1516738568
А чем занимался офицер Смертин до поста Джикии и анонса семинаров??!!... Просто ходил на работу и увлечённо мониторил ресурсы?... Не пылно и не утомительно, зато при деле...)))
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DOCTOR PENALTY
1516741663
Объявите бюджет семинаров, пожалуйста. Нам будет понятен замысел.
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APchelov
1516741688
Поставят негра на табуретку, и скажут, чтобы таких не обижали. Вот и весь семинар )
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mialkov
1516742126
А почему только среди клубов РФПЛ? Давайте уж тогда для всей матушки России...
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kupryaev
1516747640
прикольно)) может оскорбить видите ли чувства чьи-то ...где-то ...когда -то ,тут многомиллионную страну дискриминируют во все щели ,а у нас народные деньги тратятся на "защиту " ( как будто вымирающий вид) афроамериканцев...интересно а не розовые ли создали прецеденты такие ? черный с розовым всегда хорошо сочетался ) по мне так негр это хрень здоровая и страшная ,на которой слезешь там же где сядешь - зачем такой образ нормального мужика просто с других континентов у нас смешивают с розово-голубыми соцветиями меньшинств??? кто притеснит нормального мужика ??и почему по такой логике не защищать бедных евреев в Германии , униженных монголов в Америке и высоких китайцев в Колумбии?
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EcioAuditore
1516768397
Негры друг друга называют неграми, а видите белый человек так назвал, всё расизм. Если человек негроидной расы, ну не будет он другого цвета. Хоть и не болельщик Спартака, но я не вижу ничего такого серьезного в словах Джикии по поводу шоколадок.
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Dominator777
1516774225
Когда коту делать нечего, то он я...ца лижет.
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Bobafett
1516777785
Пипец, заняться больше нечем
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GoldPlayFIFARus9
1516789255
"регламента РФС по этике, где сказано, что официальные лица клуба обязаны проявлять уважение к обычаям и традициям народов не только России, но и других стран, а также учитывать культурные особенности." Эммм,боюсь спросить,а в каком месте там была хоть какая-то дискриминация(про шоколадки)?!
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GoldPlayFIFARus9
1516789374
"оно становится доступным для обсуждения во всем мире, а есть многие, кого такое обращение могло оскорбить." А если меня оскорбляют негры, которые смеют кидать БЕЛЫЕ снежки? Они задевают мои чувства белого человека!!!
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