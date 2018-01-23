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    РФС проведет семинары для клубов РФПЛ по антидискриминационной политике

    Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин анонсировал семинары для клубов чемпионата России по антидискриминационной политике.

    Напомним, сегодня Союз вынес замечание защитнику «Спартака» Георгию Джикии за пост о шоколадках. Руководитель пресс-службы московского клуба Леонид Трахтенберг получил штраф в размере 20 тысяч рублей.

    «Данная запись в Twitter «Спартака» была признана дискриминационной на основании статьи 11 регламента РФС по этике, где сказано, что официальные лица клуба обязаны проявлять уважение к обычаям и традициям народов не только России, но и других стран, а также учитывать культурные особенности.

    Мы понимаем, что игроков «Спартака» данное видео не задело, о чем они не раз признавались в многочисленных интервью. Но когда такое видео попадает в сеть, а тем более с официального аккаунта клуба, оно становится доступным для обсуждения во всем мире, а есть многие, кого такое обращение могло оскорбить.

    В ближайшее время мы проведем семинары для клубов РФПЛ, на которых расскажем об особенностях современной антидискриминационной политики в мире, и считаю немаловажным, что такое же занятие мы проведем для игроков сборной России в преддверии чемпионата мира», – сказал Смертин.

    Источник: ТАСС

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    23.01.2018 23:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 24 января 2018, 13:22

      "оно становится доступным для обсуждения во всем мире, а есть многие, кого такое обращение могло оскорбить."

      А если меня оскорбляют негры, которые смеют кидать БЕЛЫЕ снежки? Они задевают мои чувства белого человека!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 24 января 2018, 13:20

      "регламента РФС по этике, где сказано, что официальные лица клуба обязаны проявлять уважение к обычаям и традициям народов не только России, но и других стран, а также учитывать культурные особенности."

      Эммм,боюсь спросить,а в каком месте там была хоть какая-то дискриминация(про шоколадки)?!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 января 2018, 10:50

      вот ведь я думал вчера решение вынесли и точку на этом можно поставить а оказалось нет видимо дел вообще других нет у РФС.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 24 января 2018, 10:09

      Пипец, заняться больше нечем

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 24 января 2018, 09:10

      Когда коту делать нечего, то он я...ца лижет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 24 января 2018, 08:28

      никого те задевает когда на олимпиаду не пускают лучших...

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 января 2018, 07:47

      Чушь

      -1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 24 января 2018, 07:33

      Негры друг друга называют неграми, а видите белый человек так назвал, всё расизм. Если человек негроидной расы, ну не будет он другого цвета. Хоть и не болельщик Спартака, но я не вижу ничего такого серьезного в словах Джикии по поводу шоколадок.

      4
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 24 января 2018, 02:19

      Вот и Лёха Смертин в дармоеды подался.

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 24 января 2018, 01:47

      прикольно)) может оскорбить видите ли чувства чьи-то ...где-то ...когда -то ,тут многомиллионную страну дискриминируют во все щели ,а у нас народные деньги тратятся на "защиту " ( как будто вымирающий вид) афроамериканцев...интересно а не розовые ли создали прецеденты такие ? черный с розовым всегда хорошо сочетался ) по мне так негр это хрень здоровая и страшная ,на которой слезешь там же где сядешь - зачем такой образ нормального мужика просто с других континентов у нас смешивают с розово-голубыми соцветиями меньшинств??? кто притеснит нормального мужика ??и почему по такой логике не защищать бедных евреев в Германии , униженных монголов в Америке и высоких китайцев в Колумбии?

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