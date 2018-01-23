Фернандеш заявил, что «Локомотив» отказался рассматривать любые предложения о его трансфере

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш отметил, что в чемпионской гонке еще ничего не решено. Также португалец заявил, что руководство железнодорожников отказалось рассматривать любые предложения по нему от других клубов.

Ранее сообщалось, что хавбека хочет приобрести «Интер».

«Локомотив» находится на хорошем ходу, но восьмиочковое преимущество над ближайшими соперниками может ввести в заблуждение. Однако наша судьба только в наших руках. Зимний перерыв в России достаточно продолжителен, можно считать его вторыми предсезонными сборами.

Интерес со стороны «Интера»? Руководство клуба отказался рассматривать любые предложения о моем трансфере», – сказал Фернандеш.

После 20-ти туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая «Зенит» и «Спартак», которые делят второе-третье места, на восемь очков.