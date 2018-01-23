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    Фернандеш заявил, что «Локомотив» отказался рассматривать любые предложения о его трансфере

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш отметил, что в чемпионской гонке еще ничего не решено. Также португалец заявил, что руководство железнодорожников отказалось рассматривать любые предложения по нему от других клубов.

    Ранее сообщалось, что хавбека хочет приобрести «Интер».

    «Локомотив» находится на хорошем ходу, но восьмиочковое преимущество над ближайшими соперниками может ввести в заблуждение. Однако наша судьба только в наших руках. Зимний перерыв в России достаточно продолжителен, можно считать его вторыми предсезонными сборами.

    Интерес со стороны «Интера»? Руководство клуба отказался рассматривать любые предложения о моем трансфере», – сказал Фернандеш.

    После 20-ти туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая «Зенит» и «Спартак», которые делят второе-третье места, на восемь очков.

    Источник: RTP

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    23.01.2018 18:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 24 января 2018, 08:28

      Хорошая новость!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 22:58

      Руководство клуба на правильных рельсах!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 23 января 2018, 22:32

      Ну и правильно,играй за "Локо "

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 января 2018, 21:07

      еще бы, в руковедстве Смо нет!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Diesel133 23 января 2018, 21:26

      Эта бы уже давно продала...

      5
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