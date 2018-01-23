Роналду не сыграет в ответном матче Кубка Испании с «Леганесом» из-за опухшего глаза

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не примет участия в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Леганесом» из-за рассечения, полученного во встрече 20-го тура Примеры с «Депортиво» (7:1).

Сообщается, что у португальца образовалась большая опухоль под левым глазом. При этом на сегодняшней тренировке команды он занимался наравне со всеми. Отмечается, что форвард сможет сыграть в следующем туре чемпионата Испании против «Валенсии».

Напомним, первый выездной матч с «Леганесом» сливочные выиграли со счетом 1:0.

Поединок «Реал» – «Леганес» состоится в среду, 24 января.