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    Роналду не сыграет в ответном матче Кубка Испании с «Леганесом» из-за опухшего глаза

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не примет участия в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Леганесом» из-за рассечения, полученного во встрече 20-го тура Примеры с «Депортиво» (7:1).

    Сообщается, что у португальца образовалась большая опухоль под левым глазом. При этом на сегодняшней тренировке команды он занимался наравне со всеми. Отмечается, что форвард сможет сыграть в следующем туре чемпионата Испании против «Валенсии».

    Напомним, первый выездной матч с «Леганесом» сливочные выиграли со счетом 1:0.

    Поединок «Реал» – «Леганес» состоится в среду, 24 января.

    Источник: Marca

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    23.01.2018 14:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 25 января 2018, 01:27

      Шоколадный глаз опух после встречи с марроканским боксером чтоли??

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 января 2018, 14:40

      всем на пользу: он отдахнет, молодые получат практику)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > овертайм 23 января 2018, 15:41

      Да. в первом матче же не играл, я думаю и во втором он бы не играл .даже с нормальным глазом.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim > овертайм 25 января 2018, 01:35

      получили практику???

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм > makson_klim 25 января 2018, 07:53

      бесценный опыт)))))

      2
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