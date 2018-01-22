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  • Власти Украины обсуждают с футбольными федерациями и болельщиками возможность бойкота ЧМ-2018

Власти Украины обсуждают с футбольными федерациями и болельщиками возможность бойкота ЧМ-2018

22 января 2018, 20:10
54

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти страны ведут переговоры с футбольными федерациями и фанатскими организациями о бойкоте чемпионата мира в России.

«Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», — приводит слова Климкина «Интерфакс-Украина».

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Источник: Интерфакс
Чемпионат мира
Комментарии (54)
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shinnik
1516641359
Оху..ть как погорюем..
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Artemka69
1516641386
Ну ваше то отсутствие мы как нибудь переживем!!
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ilichkadr
1516641504
Интересно, ведут переговоры с футбольными федерациями и фанатскими организациями стран, не попавших на ЧМ-2018?
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ПаХан638
1516641859
Они же не прошли, чё они курят? Нацисты в чистом виде, всё делают что-бы насолить России....
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insider_retro
1516642200
Бойкотировать и где-нибудь подпрыгивать на Украине - это сколько угодно... А вот когда прикормленные политики толкают своих граждан на противоправные действия на территории сопредельного государства - это ссыкливое дуроломство!... Климкин будет в пиджаке балдеть дома, а фанов буду жёстко нянчить на чужбине....
Ответить
oyabun
1516642281
"..Могу открыть.. Могу сказать.." - это всё на что вы способны, г-н Климкин. На Руси испокон веков принято было убогих и калек жалеть и Вас просто жалко, как недалекого ущербного дегенерата.
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Полная Канистра
1516643463
пакостник и умственно отсталый ---- реноме дебила климкина
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Татарин за ЦСКА
1516644063
Да ради Бога приезжайте или не приезжайте,мы не обидимся. Главное,что бы скорее закончилась война,люди скорее бы перестали гибнуть,дети невинные перестали страдать.Что бы мир был между моей страной и страной моего близкого народа,что бы просыпался,новости включил,а Украина и Россия как и раньше дружная команда. А дела ЧМ 2018-это уже отбросим на второй план. Надеюсь многие хотят мира и мирного неба над головой для наших стран. Да пусть поможет Бог и всё это закончится.
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Сильвербой
1516644225
Ничего такого, чего бы мы не ожидали, этот тип не сказал! Только вот на попытки ваши и высказывания срали мы с высокой колокольни!!! Максимум с кем вы можете разговаривать, это кучка поляков и еще меньше молдован!
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mialkov
1516647065
Ну, Климкин! Ну рассмешил! Бойкот от Украины? Вперед и с песней, не забудьте попрыгать!
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