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    Власти Украины обсуждают с футбольными федерациями и болельщиками возможность бойкота ЧМ-2018

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти страны ведут переговоры с футбольными федерациями и фанатскими организациями о бойкоте чемпионата мира в России.

    «Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», — приводит слова Климкина «Интерфакс-Украина».

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

    Источник: Интерфакс

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    22.01.2018 20:10
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +1426

      VSt 24 января 2018, 19:14

      Со стороны выглядит глуповато. Но внутри Украины, возможно, найдут отклик у части фанатов. Пропаганда - великая сила.
      И дебилов везде много, и у нас, и у них.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 24 января 2018, 11:46

      А так им и надо! Нехер было вышибать! Пока хохлы не будут проходить на Чемпионат Мира-бойкот!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 23 января 2018, 11:49

      Если больше ихним властям заняться больше нечем!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > nemolod 23 января 2018, 19:16

      "Ну так правильно, пусть все хоть сгорит к чертям, а москалям нагадим!"
      Под этим лозунгом они газ, уголь и хз что еще покупают в 2-3 раза дороже, чем у нас или в ЛДНР.
      Кастрюльки эх кастрюльки)

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 января 2018, 10:49

      самих жаба давит что не попали и прямо здесь навредить не смогут теперь давай еще других подговаривать, все их нутро нечистое вылазит наружу.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 23 января 2018, 10:44

      Пусть высказывают свою позицию и сидят в обезьянниках

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 23 января 2018, 08:35

      "Назло бабушке уши отморожу" (с)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      latka1 23 января 2018, 01:24

      ну как всегда...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 января 2018, 23:08

      Хохлятский маразм зашкаливает.... Но, с..ка, ведь на европейских дебилов действует!.. И это опасно.
      Люди. будьте бдительны!

      4
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 22 января 2018, 22:26

      А на soccer этот пост убрали, зря!
      У Климкина видны издалека ослиные уши. Пора на майдане решить бойкот ЧМ - 2018г. Пусть поскачут и за одно согреются))).

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 22 января 2018, 22:13

      А с какими такими федерациями они это обсуждали? США, Италии, Нидерландов? Буркина-Фасо?

      5
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Torvald64 23 января 2018, 13:24

      Смешно))))

      1
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