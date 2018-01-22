Власти Украины обсуждают с футбольными федерациями и болельщиками возможность бойкота ЧМ-2018

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти страны ведут переговоры с футбольными федерациями и фанатскими организациями о бойкоте чемпионата мира в России.

«Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», — приводит слова Климкина «Интерфакс-Украина».

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.