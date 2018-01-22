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    Варга: «Со Слуцким мы на связи. Он по-прежнему наш клиент»

    Агент Шандор Варга, представляющий интересы бывшего главного тренера ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонида Слуцкого, сообщил, что 46-летний специалист по-прежнему остается его клиентом. По словам Варги, уже имеются некоторые варианты продолжения карьеры для россиянина.

    «Со Слуцким мы на связи. Он в творческом отпуске. Очень рад опыту, который получил. Он по-прежнему наш клиент. Мы дали ему шанс и готовы дать снова. Уже есть кое-какие соображения. Он получил большой опыт, много вынес из работы в «Халле». Сейчас он дома с семьей», – сказал Варга.

    Слуцкий, возглавивший «Халл» прошлым летом, ушел с поста тренера «тигров» 3 декабря. Причиной расторжения контракта стали неудовлетворительные результаты команды.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.01.2018 16:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 22 января 2018, 19:55

      не в ту команду попал, распродали главных звезд, да и с новым тренером дела у них отвратительно идут

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 января 2018, 17:11

      Лене бы в тренерский штат к именитому тренеру попасть хоть на время, опыта поднабраться, и можно смело АПЛ покорять.

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