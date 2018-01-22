Варга: «Со Слуцким мы на связи. Он по-прежнему наш клиент»

Агент Шандор Варга, представляющий интересы бывшего главного тренера ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонида Слуцкого, сообщил, что 46-летний специалист по-прежнему остается его клиентом. По словам Варги, уже имеются некоторые варианты продолжения карьеры для россиянина.

«Со Слуцким мы на связи. Он в творческом отпуске. Очень рад опыту, который получил. Он по-прежнему наш клиент. Мы дали ему шанс и готовы дать снова. Уже есть кое-какие соображения. Он получил большой опыт, много вынес из работы в «Халле». Сейчас он дома с семьей», – сказал Варга.

Слуцкий, возглавивший «Халл» прошлым летом, ушел с поста тренера «тигров» 3 декабря. Причиной расторжения контракта стали неудовлетворительные результаты команды.