Хайнкес мог возглавить «Челси» и «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес после завершения сезона-2012/13, когда «Бавария» выиграла чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов, получил предложение возглавить «Челси» и «ПСЖ».

«Когда-то Абрамович хотел прийти ко мне домой, но я отказался возглавить «Челси». Я поблагодарил его и сказал, что больше не буду работать в футболе.

Президент «ПСЖ» даже хотел прийти ко мне со всеми своими помощниками. Они предлагали мне даже персональных поваров. Но я отказался и в этот раз», – приводит слова Хайнкеса Sport1.de.

Стоит отметить, что завершения сезона-2012/13 «Баварию» возглавил Хосеп Гвардиола.