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    Хайнкес мог возглавить «Челси» и «ПСЖ»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес после завершения сезона-2012/13, когда «Бавария» выиграла чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов, получил предложение возглавить «Челси» и «ПСЖ».

    «Когда-то Абрамович хотел прийти ко мне домой, но я отказался возглавить «Челси». Я поблагодарил его и сказал, что больше не буду работать в футболе.

    Президент «ПСЖ» даже хотел прийти ко мне со всеми своими помощниками. Они предлагали мне даже персональных поваров. Но я отказался и в этот раз», – приводит слова Хайнкеса Sport1.de.

    Стоит отметить, что завершения сезона-2012/13 «Баварию» возглавил Хосеп Гвардиола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2018 09:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 22 января 2018, 10:48

      После пожара ...........все хорошо знает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 22 января 2018, 10:28

      Когда-то дедушка тоже был мальчиком, а бабушка девочкой была когда-то..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 22 января 2018, 09:34

      Ты как отец для баварии

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 22 января 2018, 09:34

      Правильно сделал

      0
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