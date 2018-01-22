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Хайнкес мог возглавить «Челси» и «ПСЖ»

22 января 2018, 09:03
4

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес после завершения сезона-2012/13, когда «Бавария» выиграла чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов, получил предложение возглавить «Челси» и «ПСЖ».

«Когда-то Абрамович хотел прийти ко мне домой, но я отказался возглавить «Челси». Я поблагодарил его и сказал, что больше не буду работать в футболе.

Президент «ПСЖ» даже хотел прийти ко мне со всеми своими помощниками. Они предлагали мне даже персональных поваров. Но я отказался и в этот раз», – приводит слова Хайнкеса Sport1.de.

Стоит отметить, что завершения сезона-2012/13 «Баварию» возглавил Хосеп Гвардиола.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Трансферы Бавария Челси ПСЖ Хайнкес Юпп Абрамович Роман
Комментарии (4)
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BlackMurder
1516602870
Правильно сделал
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BlackMurder
1516602882
Ты как отец для баварии
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Таганский
1516606127
Когда-то дедушка тоже был мальчиком, а бабушка девочкой была когда-то..
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Басмачи
1516607318
После пожара ...........все хорошо знает
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