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    Рауш: «Переход из «Кельна» в «Динамо» – шаг вперед для меня»

    Защитник сборной России Константин Рауш поделился впечатлениями от своего перехода из «Кельна» в московское «Динамо».

    Ранее сообщалось, что бело-голубые заплатили за 27-летнего футболиста 1,5 миллиона евро.

    – Почему вы перешли в «Динамо»?

    – Я довольно долго думал над этим предложением. Разговаривал с Дмитрием Хохловым. Долго говорил и с ним, и со своими агентами. Взвешивал. У меня осталось очень приятное впечатление от общения с главным тренером. Мне объяснили, что я делаю правильный выбор, что «Динамо» – клуб с отличной инфраструктурой, большой историей. Считаю, что сделал правильный выбор. Это шаг вперед.

    – А когда «Динамо» на вас вышло?

    – Сперва московский клуб общался с моими агентами. А неделю назад уже я сам говорил с главным тренером команды. Мне все в Москве очень понравилось.

    – Но почему вы в 27 лет решили уехать из Германии? Больше не было других вариантов в Бундеслиге?

    – Варианты в Бундеслиге действительно были. Я все-таки последние полтора года играл неплохо, был на виду. Но у меня всегда в голове сидела мысль – вернуться в Россию. Еще в 20 лет об этом задумывался. Я ведь здесь родился. И сейчас все сошлось. Появился вариант с «Динамо». Я подумал и решил вернуться на родину. Все хорошо!

    – Какие команды звали вас в Бундеслиге?

    – Сейчас уже нет смысла их называть. Были варианты, но я выбрал «Динамо»!

    – Но почему?

    – Понимаете, я в Германии уже, наверное, где-то наигрался. Провел здесь около 10 лет. Все знаю, все видел. Я очень хотел вернуться в Россию. Новый опыт!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2018 22:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 22 января 2018, 19:21

      Для динамо это хороший трансфер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 января 2018, 09:12

      Опять все благодаря Хохлову, Дмитрий красава, смотрю умеет общаться с футболистами и понимает кого можно приобрести в команду по вменяемому бюджету.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 января 2018, 08:13

      Ответил на все вопросы так. чтобы не ответить на них. Прямо российский МИД какой то.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 22 января 2018, 05:05

      Как может быть шаг вперёд переход из Бундеслиги в РФПЛ?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 22 января 2018, 01:12

      Чемпионат Германии променять на РФПЛ это шаг назад, тем более в клуб борющийся за то чтобы остаться в ней!

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 22 января 2018, 01:11

      Ну да , в какой перед ?

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 23:49

      Шаг вперёд навстречу ЧМ. Поближе к Черчесову, к сборной.

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar > DOCTOR PENALTY 22 января 2018, 00:03

      да нет , в смысле зарплаты , в Германии ему такие бабки как в России и не снились в счастливом сне .

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 21 января 2018, 23:14

      Ну хз конечно!Из Бундеслиги в наше болото это шаг вперед?

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      Рейтинг: +715

      Mario84 21 января 2018, 23:01

      Я люблю нашу страну, но но ошибся. Футбол у нас убивает воровство и некомпетентность, тем более в Динамо(

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 января 2018, 22:48

      В плане зарплаты - это действительно шаг вперед

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