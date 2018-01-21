Рауш: «Переход из «Кельна» в «Динамо» – шаг вперед для меня»

Защитник сборной России Константин Рауш поделился впечатлениями от своего перехода из «Кельна» в московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что бело-голубые заплатили за 27-летнего футболиста 1,5 миллиона евро.

– Почему вы перешли в «Динамо»?

– Я довольно долго думал над этим предложением. Разговаривал с Дмитрием Хохловым. Долго говорил и с ним, и со своими агентами. Взвешивал. У меня осталось очень приятное впечатление от общения с главным тренером. Мне объяснили, что я делаю правильный выбор, что «Динамо» – клуб с отличной инфраструктурой, большой историей. Считаю, что сделал правильный выбор. Это шаг вперед.

– А когда «Динамо» на вас вышло?

– Сперва московский клуб общался с моими агентами. А неделю назад уже я сам говорил с главным тренером команды. Мне все в Москве очень понравилось.

– Но почему вы в 27 лет решили уехать из Германии? Больше не было других вариантов в Бундеслиге?

– Варианты в Бундеслиге действительно были. Я все-таки последние полтора года играл неплохо, был на виду. Но у меня всегда в голове сидела мысль – вернуться в Россию. Еще в 20 лет об этом задумывался. Я ведь здесь родился. И сейчас все сошлось. Появился вариант с «Динамо». Я подумал и решил вернуться на родину. Все хорошо!

– Какие команды звали вас в Бундеслиге?

– Сейчас уже нет смысла их называть. Были варианты, но я выбрал «Динамо»!

– Но почему?

– Понимаете, я в Германии уже, наверное, где-то наигрался. Провел здесь около 10 лет. Все знаю, все видел. Я очень хотел вернуться в Россию. Новый опыт!