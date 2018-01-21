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  • Рауш: «Переход из «Кельна» в «Динамо» – шаг вперед для меня»

Рауш: «Переход из «Кельна» в «Динамо» – шаг вперед для меня»

21 января 2018, 22:35
11

Защитник сборной России Константин Рауш поделился впечатлениями от своего перехода из «Кельна» в московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что бело-голубые заплатили за 27-летнего футболиста 1,5 миллиона евро.

– Почему вы перешли в «Динамо»?

– Я довольно долго думал над этим предложением. Разговаривал с Дмитрием Хохловым. Долго говорил и с ним, и со своими агентами. Взвешивал. У меня осталось очень приятное впечатление от общения с главным тренером. Мне объяснили, что я делаю правильный выбор, что «Динамо» – клуб с отличной инфраструктурой, большой историей. Считаю, что сделал правильный выбор. Это шаг вперед.

– А когда «Динамо» на вас вышло?

– Сперва московский клуб общался с моими агентами. А неделю назад уже я сам говорил с главным тренером команды. Мне все в Москве очень понравилось.

– Но почему вы в 27 лет решили уехать из Германии? Больше не было других вариантов в Бундеслиге?

– Варианты в Бундеслиге действительно были. Я все-таки последние полтора года играл неплохо, был на виду. Но у меня всегда в голове сидела мысль – вернуться в Россию. Еще в 20 лет об этом задумывался. Я ведь здесь родился. И сейчас все сошлось. Появился вариант с «Динамо». Я подумал и решил вернуться на родину. Все хорошо!

– Какие команды звали вас в Бундеслиге?

– Сейчас уже нет смысла их называть. Были варианты, но я выбрал «Динамо»!

– Но почему?

– Понимаете, я в Германии уже, наверное, где-то наигрался. Провел здесь около 10 лет. Все знаю, все видел. Я очень хотел вернуться в Россию. Новый опыт!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кельн Динамо Рауш Константин
Комментарии (11)
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Lester84
1516564104
В плане зарплаты - это действительно шаг вперед
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Mario84
1516564893
Я люблю нашу страну, но но ошибся. Футбол у нас убивает воровство и некомпетентность, тем более в Динамо(
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yarik1_78
1516565670
Ну хз конечно!Из Бундеслиги в наше болото это шаг вперед?
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DOCTOR PENALTY
1516567790
Шаг вперёд навстречу ЧМ. Поближе к Черчесову, к сборной.
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ROSTOV SUPER
1516572667
Ну да , в какой перед ?
Ответить
Челнинец
1516572755
Чемпионат Германии променять на РФПЛ это шаг назад, тем более в клуб борющийся за то чтобы остаться в ней!
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Евгений П
1516586708
Как может быть шаг вперёд переход из Бундеслиги в РФПЛ?))
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kykyi
1516598010
Ответил на все вопросы так. чтобы не ответить на них. Прямо российский МИД какой то.
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FanatSerj
1516601565
Опять все благодаря Хохлову, Дмитрий красава, смотрю умеет общаться с футболистами и понимает кого можно приобрести в команду по вменяемому бюджету.
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Sergej-74
1516638063
Для динамо это хороший трансфер
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