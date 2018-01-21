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    Клопп: «Замена Коутиньо? Мы не будет подписывать кого-нибудь, чтобы просто успокоить ситуацию»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как клуб намерен заменить полузащитника Филиппе Коуитньо, который перешел в «Барселону».

    «Я не думаю о деньгах. Мне никто не говорил думать о деньгах, потому что мы всегда ответственны в этом вопросе, всегда пытаемся поступать правильно. Мы не стесняемся тратить деньги, мы несколько раз делали это. Но все зависит от ситуации, все зависит от выбора правильного решения.

    Замена Коутиньо? Если в трансферное окно будет доступен нужный нам игрок, мы не будем отказываться от трансфера. Но мы не будем подписывать кого-нибудь, чтобы просто успокоить ситуацию или показать людям, что мы не дремлем», — сказал Клопп.

    Напомним, что Коутиньо перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро. Еще 40 миллионов англичане могут получить в качестве бонусов.

    Источник: Goal.com

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    21.01.2018 14:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 21 января 2018, 16:57

      Прямо как фашисты в советских фильмах: "Мы не будет подписывайт... Партизанен все будет расстреляйт..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 21 января 2018, 16:12

      Прямо как наш Венгер говорить начал ))

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