Клопп: «Замена Коутиньо? Мы не будет подписывать кого-нибудь, чтобы просто успокоить ситуацию»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как клуб намерен заменить полузащитника Филиппе Коуитньо, который перешел в «Барселону».

«Я не думаю о деньгах. Мне никто не говорил думать о деньгах, потому что мы всегда ответственны в этом вопросе, всегда пытаемся поступать правильно. Мы не стесняемся тратить деньги, мы несколько раз делали это. Но все зависит от ситуации, все зависит от выбора правильного решения.

Замена Коутиньо? Если в трансферное окно будет доступен нужный нам игрок, мы не будем отказываться от трансфера. Но мы не будем подписывать кого-нибудь, чтобы просто успокоить ситуацию или показать людям, что мы не дремлем», — сказал Клопп.

Напомним, что Коутиньо перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро. Еще 40 миллионов англичане могут получить в качестве бонусов.