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    «Реал» ведет поиски опытного центрального защитника по невысокой цене, незаигранного в Лиге чемпионов

    Как сообщает El Confidencial, Руководство «Реала» находится в поисках центрального защитника. Мадридцы хотят укрепить оборонительные порядки команды, которые несколько ослабли после ухода Пепе в «Бешикташ».

    Сливочные намерены пойти на такой шаг в связи с травмой Хесуса Вальехо. Кроме того, Рафаэль Варан по причине проблем с коленом не может выходить на поле в более чем трех матчах подряд.

    «Реал» надеется найти недорогого футболиста в центр обороны, который обладал бы большим опытом и при этом не был заигран за другую команду в Лиге чемпионов, чтобы иметь возможность включить его в заявку на турнир.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2018 17:44
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 января 2018, 00:31

      В Милане есть такой защитник !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 21 января 2018, 00:08

      Васин такой шанс упустил...Лучше бы не играл за ЦСКА в ЛЧ...ну ладно в следующем году перейдет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1501

      777+ 20 января 2018, 22:02

      Да, да, помню в 70-х годах прошлого века была такая передача : "Алло, мы ищем таланты" и вел её КВНщик Масляков, так что "сливочным" к нему - он поможет....!!!!)))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 20 января 2018, 20:18

      Недорого, это не больше 30 лимонов?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 20 января 2018, 20:18

      На Авито пусть дадут объяву.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 20 января 2018, 20:11

      мне кажется лучше реально недорогого Кутепова не найти реальному Реалу.И Спартаку помощь - не знают как избавиться . А в королевском клубе он расцветет....

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > raritet 20 января 2018, 23:54

      Заигран в ЛЧ)

      1
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      Рейтинг: +718

      Антимат 20 января 2018, 20:07

      Новосельцев недорогой, правда с мозолью на заднице.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 20 января 2018, 20:07

      Сорян, братаны. Игнашевич уже заигран.

      4
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      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 20 января 2018, 20:06

      Березуцкие не?

      1
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 20 января 2018, 19:58

      всё что меньше 50 лямов для Реала это не дорого

      0
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