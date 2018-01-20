«Реал» ведет поиски опытного центрального защитника по невысокой цене, незаигранного в Лиге чемпионов

Как сообщает El Confidencial, Руководство «Реала» находится в поисках центрального защитника. Мадридцы хотят укрепить оборонительные порядки команды, которые несколько ослабли после ухода Пепе в «Бешикташ».

Сливочные намерены пойти на такой шаг в связи с травмой Хесуса Вальехо. Кроме того, Рафаэль Варан по причине проблем с коленом не может выходить на поле в более чем трех матчах подряд.

«Реал» надеется найти недорогого футболиста в центр обороны, который обладал бы большим опытом и при этом не был заигран за другую команду в Лиге чемпионов, чтобы иметь возможность включить его в заявку на турнир.