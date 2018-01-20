Бердыев назвал имя лучшего игрока чемпионата России

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выразил мнение, что на сегодняшний день лучшим игроком чемпионата России является полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш. По мнению специалиста, без этого хавбека железнодорожники не выглядели бы столь уверенной командой.

«Фернандеш получает мяч у штрафной – жди беды. Он просто великолепно выглядит в этом чемпионате. Нашел же Семин к нему подход. Сейчас я считаю, это лучший игрок чемпионата.

От него зависит командная игра. Уберите Фернандеша – будет другой «Локомотив». Такие игроки украшают чемпионат. Хочется видеть больше вот таких легионеров», – сказал Бердыев.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.