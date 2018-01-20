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Бердыев назвал имя лучшего игрока чемпионата России

20 января 2018, 06:33
31

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выразил мнение, что на сегодняшний день лучшим игроком чемпионата России является полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш. По мнению специалиста, без этого хавбека железнодорожники не выглядели бы столь уверенной командой.

«Фернандеш получает мяч у штрафной – жди беды. Он просто великолепно выглядит в этом чемпионате. Нашел же Семин к нему подход. Сейчас я считаю, это лучший игрок чемпионата.

От него зависит командная игра. Уберите Фернандеша – будет другой «Локомотив». Такие игроки украшают чемпионат. Хочется видеть больше вот таких легионеров», – сказал Бердыев.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Фернандеш Мануэль Бердыев Курбан
Комментарии (31)
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Евгений П
1516419627
Абсолютно прав Бердыев
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bumer_moscow
1516420869
Согласен
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MrRonRSM
1516424429
Фернандеш - машина!!!
Ответить
bolela_16
1516426929
Вот такие игроки украшают Российский футбол, жаль что не наш...
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1516426966
ну Фернандеш хорош, это бесспорно
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VIKZH
1516429894
А глушаков? Тумай о чем говоришь?
Ответить
Pro100Kid
1516439736
Бердыев знает,что говорит. Фернандеш - системообразующий игрок для нынешнего Локо.
Ответить
Diesel133
1516441745
100%, Ману главная фигура на поле у нас, не Фарфан, не Миранчук, ни кто-то еще, при всем уважении!
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DOCTOR PENALTY
1516442594
Палыч совершил маленькое чудо: раскрыл талант Фернандеша. Это находка, вокруг такого игрока можно построить очень мощную команду.
Ответить
fanchik
1516444183
Рядом с Фернандешем раскрылись и Миранчуки, расправил крылья Фарфан,более осмысленно читаю игру заиграл Денисов,Кверквелия добавил"цемента" в оборону,остальные в команде трудятся включившись в чемпионскую гонку.Главный "машинист" Сёмин уверенно ведет "паравоз" к высокой цели.Фернандеш действительно ключевая фигура в команде ,с этим можно только согласиться.
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