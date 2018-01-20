Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев назвал имя лучшего игрока чемпионата России

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выразил мнение, что на сегодняшний день лучшим игроком чемпионата России является полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш. По мнению специалиста, без этого хавбека железнодорожники не выглядели бы столь уверенной командой.

    «Фернандеш получает мяч у штрафной – жди беды. Он просто великолепно выглядит в этом чемпионате. Нашел же Семин к нему подход. Сейчас я считаю, это лучший игрок чемпионата.

    От него зависит командная игра. Уберите Фернандеша – будет другой «Локомотив». Такие игроки украшают чемпионат. Хочется видеть больше вот таких легионеров», – сказал Бердыев.

    В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2018 06:33
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 января 2018, 05:48

      Фернандеш плюс Фарфан это лучший дуэт этого чемпионата..удачи паровозу ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 20 января 2018, 15:30

      удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 20 января 2018, 14:51

      Фарфан самый лучший игрок Локомотива,почти как Месси!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 20 января 2018, 14:12

      Мануэль Фернандеш- хорош, слов нет....Но на мой взгляд ,лучший игрок чемпионата все-таки Фарфан !!! Это человек-ГОЛ !!! Конечно , они играют на разных позициях и сложно их сравнивать, но умение забивать все же намного более ценно , чем даже умопомрачительная игра в центре поля...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 20 января 2018, 13:29

      Рядом с Фернандешем раскрылись и Миранчуки, расправил крылья Фарфан,более осмысленно читаю игру заиграл Денисов,Кверквелия добавил"цемента" в оборону,остальные в команде трудятся включившись в чемпионскую гонку.Главный "машинист" Сёмин уверенно ведет "паравоз" к высокой цели.Фернандеш действительно ключевая фигура в команде ,с этим можно только согласиться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 января 2018, 13:03

      Палыч совершил маленькое чудо: раскрыл талант Фернандеша. Это находка, вокруг такого игрока можно построить очень мощную команду.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 20 января 2018, 13:01

      хоть в чем то согласен с бердыевым ! Реально фернандеш очень сильная фигура в локо ! и локо первое место ! так что да фернандеш не кокоша же))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 января 2018, 12:49

      100%, Ману главная фигура на поле у нас, не Фарфан, не Миранчук, ни кто-то еще, при всем уважении!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 января 2018, 12:18

      тут с ним не поспоришь. Очень талантливый футболист. Главное только, что бы в него всегда верил тренер, тогда он демонстрирует феноменальную игру

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 20 января 2018, 12:15

      Бердыев знает,что говорит. Фернандеш - системообразующий игрок для нынешнего Локо.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11