Марков: «Решил перейти в «Динамо» после третьего звонка Хохлова»

Новичок «Динамо» Евгений Марков дал первое интервью после перехода из «Тосно».

– На самом деле переговоры были довольно длительными, потому что бело-голубые заявили о своем желании приобрести меня еще по окончании первой части сезона. Я долго думал, все взвешивал и, считаю, что принял правильное решение, подписав соглашение с «Динамо». Это клуб с большой историей, с тренером, который играл на высоком уровне и понимает футбол изнутри, и с большой армией болельщиков. Что немаловажно.

– Что именно повлияло на твое решение?

– Третий телефонный звонок от Дмитрия Валерьевича. Мы очень хорошо и конкретно тогда поговорили, после чего я принял твердое решение, что хочу связать свою судьбу с «Динамо».

– В «Тосно» осталась частичка сердца?

– Да, на самом деле, очень тяжело для меня прощаться с этой командой. Там коллектив – одна большая семья, и это не просто слова. Со всеми ребятами очень тепло общаюсь, многие стали для меня настоящими друзьями. С этой точки зрения переход дался непросто. Но это футбол, это жизнь…

– Ставишь перед собой какие-либо голевые задачи на весеннюю часть сезона?

– Да, ставлю, но в уме и на общественность их выносить не хочу. Честно скажу – обсуждали перед началом чемпионата с агентом, с родителями, и я планировал забить в первой части сезона восемь. Про планы на весну не скажу, но цифра в голове у меня есть.

В текущем сезоне 23-летний форвард забил восемь голов.