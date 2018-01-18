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  • Марков: «Решил перейти в «Динамо» после третьего звонка Хохлова»

Марков: «Решил перейти в «Динамо» после третьего звонка Хохлова»

18 января 2018, 13:45
5

Новичок «Динамо» Евгений Марков дал первое интервью после перехода из «Тосно».

– На самом деле переговоры были довольно длительными, потому что бело-голубые заявили о своем желании приобрести меня еще по окончании первой части сезона. Я долго думал, все взвешивал и, считаю, что принял правильное решение, подписав соглашение с «Динамо». Это клуб с большой историей, с тренером, который играл на высоком уровне и понимает футбол изнутри, и с большой армией болельщиков. Что немаловажно.

– Что именно повлияло на твое решение?

– Третий телефонный звонок от Дмитрия Валерьевича. Мы очень хорошо и конкретно тогда поговорили, после чего я принял твердое решение, что хочу связать свою судьбу с «Динамо».

– В «Тосно» осталась частичка сердца?

– Да, на самом деле, очень тяжело для меня прощаться с этой командой. Там коллектив – одна большая семья, и это не просто слова. Со всеми ребятами очень тепло общаюсь, многие стали для меня настоящими друзьями. С этой точки зрения переход дался непросто. Но это футбол, это жизнь…

– Ставишь перед собой какие-либо голевые задачи на весеннюю часть сезона?

– Да, ставлю, но в уме и на общественность их выносить не хочу. Честно скажу – обсуждали перед началом чемпионата с агентом, с родителями, и я планировал забить в первой части сезона восемь. Про планы на весну не скажу, но цифра в голове у меня есть.

В текущем сезоне 23-летний форвард забил восемь голов.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Тосно Марков Евгений
Комментарии (5)
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77SAM
1516274208
Желаю удачи!
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acor94
1516279727
Когда Панченко выздоровеет, будет мощный русский тандем)
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FanatSerj
1516281142
Значит Хохлов все таки красава работает.
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dok66
1516288869
Уважаю Диму! Если нужно , он может и четвертый звонок сделать !
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Юрэс
1516294787
Нуууу для него ХОХлофф значит ---- БОГ
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