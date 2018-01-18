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    Марков: «Решил перейти в «Динамо» после третьего звонка Хохлова»

    Новичок «Динамо» Евгений Марков дал первое интервью после перехода из «Тосно».

    – На самом деле переговоры были довольно длительными, потому что бело-голубые заявили о своем желании приобрести меня еще по окончании первой части сезона. Я долго думал, все взвешивал и, считаю, что принял правильное решение, подписав соглашение с «Динамо». Это клуб с большой историей, с тренером, который играл на высоком уровне и понимает футбол изнутри, и с большой армией болельщиков. Что немаловажно.

    – Что именно повлияло на твое решение?

    – Третий телефонный звонок от Дмитрия Валерьевича. Мы очень хорошо и конкретно тогда поговорили, после чего я принял твердое решение, что хочу связать свою судьбу с «Динамо».

    – В «Тосно» осталась частичка сердца?

    – Да, на самом деле, очень тяжело для меня прощаться с этой командой. Там коллектив – одна большая семья, и это не просто слова. Со всеми ребятами очень тепло общаюсь, многие стали для меня настоящими друзьями. С этой точки зрения переход дался непросто. Но это футбол, это жизнь…

    – Ставишь перед собой какие-либо голевые задачи на весеннюю часть сезона?

    – Да, ставлю, но в уме и на общественность их выносить не хочу. Честно скажу – обсуждали перед началом чемпионата с агентом, с родителями, и я планировал забить в первой части сезона восемь. Про планы на весну не скажу, но цифра в голове у меня есть.

    В текущем сезоне 23-летний форвард забил восемь голов.

    Источник: ФК «Динамо»

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    18.01.2018 13:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 января 2018, 19:59

      Нуууу для него ХОХлофф значит ---- БОГ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 18 января 2018, 18:21

      Уважаю Диму! Если нужно , он может и четвертый звонок сделать !

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 января 2018, 16:12

      Значит Хохлов все таки красава работает.

      0
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      Рейтинг: +3461

      acor94 18 января 2018, 15:48

      Когда Панченко выздоровеет, будет мощный русский тандем)

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 18 января 2018, 14:16

      Желаю удачи!

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